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HaberlerAntalyaspor Haberleri Tamer Tuna: Kazanabilirdik ama olmadı
09.02.2020 - 16:35 | | Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

Tamer Tuna: Kazanabilirdik ama olmadı

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Tamer Tuna: Kazanabilirdik ama olmadı

Karşılaşmasının ardından açıklama yapan Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sahada istekli iki takım vardı. Biz buraya da kazanmak için geldik. Burada kazanamasak da puan almak önemliydi. Burada kazanabilirdik ama gerçekleştiremedik. Maçta duran toplarda bazı eksikliklerimiz vardı. Takımımıza iyi transferler yaptık. İnşallah ilerleyen süreçte takımız daha iyiye gidecek. Hakemin vermiş olduğu penaltılarla ilgili pozisyonu izledim verilebilecek kararlardı. Diğer pozisyonları daha izleme imkanım olmadı" şeklinde konuştu.

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