Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Tamer Tuna: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
14.09.2020 - 01:47 |

Tamer Tuna: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu performans, maç konsantrasyonu ve lige kazanarak başlama arzusunun üst seviyede olduğunu belirtti.

Tamer Tuna: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu performans, maç konsantrasyonu ve lige kazanarak başlama arzusunun üst seviyede olduğunu belirtti. 

Süper Lig'in ilk haftasında kendi evlerinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. 

Bazı teknik direktör ve futbolcuların da Kovid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Tuna, "Bu hastalıktan kaçış yok gibi görünse de dikkat ediyoruz. Ne kadar dikkat etsek de 'bizim takımımıza da gelmeyecek' diyemiyoruz." dedi. 

Sezona taraftarsız bir şekilde olağanüstü başladıklarını dile getiren Tuna, takımının geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdürdüğünü ifade etti. 

Tamer Tuna: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Maça planladıkları gibi başladıklarını anlatan Tuna, "Gençlerbirliği zorlu bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koyduğumuz performans, maç konsantrasyonu, lige kazanarak başlamak arzusu üst seviyedeydi. Her şey bizim adımıza güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu. 

Karşılaşmanın ikinci devresinde Podolski, Nuri Şahin ve Orgill'i oyuna sokarak daha fazla pas oyunu oynadıklarını kaydeden Tuna, "Pas oyununu doğru oynayıp farklı bir takıma gelebiliriz. Bu isimler bize de lige de çok katkı verecektir. O katkıyı bu maçta aldık. Geçen yıl 19 farklı oyuncuyla gol atan Türkiye'deki tek takımdık. Bu oyuncuların hepsinden lig maratonunda tek tek katkı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mert Nobre: "Takımımız fiziksel olarak hazır değil" 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlandıklarını söyledi. 

İki hatadan kolay gol yediklerini aktaran Nobre, "Bu ligde bu şekilde kolay hatalar olmamalı. Takımımız fiziksel olarak hazır değil. Pandemi dönemi, yeni gelen yabancılar gibi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki Konya maçının ardından bir ara var. Bu ara bizim takım için çok iyi olacak. Fiziksel eksikliğimizi gidereceğiz. Karşılaşmada ara ara etkili olduk ancak futbol gol oyunu. İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

 

    Tisserand, İstanbul'a geldi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Tamer Tuna: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
      Tamer Tuna: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
    2. Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi!
      Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi!
    3. Galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti!
      Galibiyeti Sergen Yalçın'a armağan etti!
    4. Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'a geldi!
      Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'a geldi!
    5. Beşiktaş'ta Mensah'tan şampiyonluk itirafı!
      Beşiktaş'ta Mensah'tan şampiyonluk itirafı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Murat Şahin: ''Nikola Kalinic listemizde''

    Murat Şahin: ''Nikola Kalinic listemizde''

    Trabzonspor transfer haberleri | Jose Mourinho'dan Sörloth doğrulaması!

    Trabzonspor transfer haberleri | Jose Mourinho'dan Sörloth doğrulaması!

    Eddie Newton: "Penaltı çok ağır karar"

    Eddie Newton: "Penaltı çok ağır karar"

    Abdulkadir Parmak'tan kırmızı ve penaltı tepkisi!

    Abdulkadir Parmak'tan kırmızı ve penaltı tepkisi!

    Sıradaki Haber