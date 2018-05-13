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HaberlerKonyaspor Haberleri Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı!
13.05.2018 - 01:27 | | KONYA (AA)

Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı!

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı!
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Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1
Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1
Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1
Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında oyunun başlangıcından itibaren Atiker Konyaspor'un çok baskılı oynadığını dile getirdi.

Göztepe'nin çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade eden Tamer Tuna, şunları kaydetti:

"Maçlar nasıl gelişirse gelişsin, hedefimizde tabii Avrupa vardı. Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Akhisarspor'u bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. İlk yarıda çok duran top kullandık. O etkinliğimizi kullanmak istedik fakat golü bulamadık. İkinci yarı 1-0'lık üstünlüğü elde ettikten sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maalesef golü yedik."

Tuna, Göztepe takımının bir değeri olduğunu belirterek, "Bu değeri son maça kadar hep sürdürmek istiyoruz. Göztepe her zaman elinden geleni en iyi şekilde yapan bir takımdır. Sezonun son haftasına Galatasaray maçında da elinden geleni gerçekleştirecektir. Oyuncularımı, içerisinde bulundukları her koşulda verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Galatasaray maçı da bizim için her maçı oynayacağımız gibi bir maç"

Haftaya oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin Tuna, "Galatasaray maçı da bizim için her maçı oynayacağımız gibi bir maç. Galatasaray'ın son hafta şampiyonluk maçına çıkıyor olması belki onlar için en değerli maç haline getirdi. Küme düşme hattında olan takımlar var. Hep inandığımız bir oyun anlayışı vardı. Rakibe göre değişen birçok faktörde farklılıklar koyan bir takımdık. Haftaya da böyle olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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