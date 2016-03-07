Taraftar şov

Torku Arena’da oynanan karşılaşmada Torku Konyaspor taraftarları adeta şov yaptı. Bu sezon takımlarına büyük destek veren yeşil-beyazlı taraftarlar, bir kez daha tribünleri doldurdu.

Maç başında ve golden sonra tribünde renkli görüntüler sunan ev sahibi takım taraftarları, takımlarına büyük destek verdi. Özellikle atkı ve cep telefonu ışıklarıyla tribünde farklı şovlar yapan Konyaspor’lular maç sonuna kadar hiç susmadı.