Taraftarlar kızdı

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu’ndaki Danimarka-Fransa maçında sahada oynanan futbol taraftarları kızdırdı. İki takımın tur biletini kapması nedeniyle maçın temposuz geçmesi tribünlerden tepki aldı.

Hem Fransa hem de Danimarka taraftarları mücadelenin son bölümlerinde futbolcuları ıslıkladı. Oynanan kötü futbol nedeniyle ıslıklarla tepki gösterildi.

Kadroda rotasyon

Turnuvada son 16 turunu garantileyen Fransa, Danimarka maçına rotasyon yaparak başladı. Deschamps, ilk 11’de tam 6 farklı ismi kullandı. Kaleci Mandanda başta olmak üzere Kimpembe, Nzonzi, Sidibe, Lemar, Dembele ve Giroud, Danimarka önünde şans buldu.