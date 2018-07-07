Taraftarlar para saçtı

ONUR DİNÇER

Dünya Kupası, ev sahibi Rusya’ya büyük bir ekonomik gelirin kapısını açtı. VTB press tarafından açıklanan rakamlara göre maçlar için gelen futbolseverler şu ana dek kartlı alışverişte 17 milyar rublelik harcama yaptı (270 milyon dolar).

11 kentin ev sahipliğinde 12 stadyumda gerçekleştirilen organizasyon için bankanın kendi hesabından geçen tüm akışın verilerini kayıt altına aldığı belirtildi. Buna göre en ciddi harcama başkentte gerçekleştirildi. Kart harcamalarını esas alan rakamlarda Moskova 16.2 milyar ruble (255 milyon dolar) ile ilk sırayı aldı.

Ekaterinburg 211 milyon rublelik (3 milyon dolar) miktarla kartlı alışverişte ikinci sırayı alan kent oldu. Kazan, St. Petersburg ve Volgograd şehirleri sırasıyla gelen yerler olurken, bunları da 5 milyon ruble (79 bin dolar) rakamıyla Saransk izledi.

En çok yol

Harcama kalemlerine bakıldığında en fahiş rakamların ulaştırma sektöründe zuhur ettiği görüldü. Seyahat ve ulaşım ile ilgili oranların 14 milyar ruble (221 milyon dolar) olduğu belirtilirken, 3.2 milyar rublenin (51 miliyon dolar) restoranlarda harcandığı ifade edildi. Bu başat kalemlerin ardından ise ev-araç kiralama ile hediyelik eşya satın alınması gibi harcamalar geldi.