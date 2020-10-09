Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, yeni takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ belirlemek iÃ§in internet Ã¼zerinden taraftar oylamasÄ± yaptÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, "Socios.com"da yaklaÅŸÄ±k 60 bin oyun kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Trabzonspor anketinin sonuÃ§larÄ± belli oldu.Â

Taraftarlara 2020-2021 sezonu iÃ§in Ã¼Ã§ farklÄ± takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ tasarÄ±mÄ± arasÄ±ndan seÃ§im yapma fÄ±rsatÄ± verildiÄŸi aktarÄ±lÄ±rken, katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 52.69'unun "Bize her yer Trabzon" kulÃ¼p sloganÄ± ile aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak bordo rengin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±mÄ± tercih belirtildi.Â

TakÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n artÄ±k yeni tasarÄ±mÄ±yla futbolcularÄ± maÃ§a taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n iki gÃ¼n Ã¶nce iÅŸlem gÃ¶rmeye baÅŸlayan Trabzonspor Taraftar Token'larÄ± (TRA) da bir saatte 500 bin dolar iÅŸlem hacmine ulaÅŸtÄ±. BaÅŸlangÄ±Ã§ta 8 lira sabit fiyatla satÄ±lan TRA fiyatÄ±, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ yakaladÄ± ve 10 TÃ¼rk lirasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda iÅŸlem gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Trabzonspor Taraftar Token sahipleri kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde alÄ±nan kararlarda sÃ¶z sahibi olmak iÃ§in her sezon Socios.com'da birÃ§ok ankette oy verecek. TaraftarlarÄ±mÄ±z stadyumlara dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde oyuncularÄ±mÄ±zla tanÄ±ÅŸmak ve VIP olarak maÃ§larÄ± izlemek gibi yenilikÃ§i dijital deneyimler ile gerÃ§ek hayat etkinlikleri dahil sayÄ±sÄ±z fÄ±rsata sahip olacaklar. Gelecekte kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n resmi mobil uygulamasÄ±na da TRA entegre edilecek ve TRA, taraftar etkileÅŸimi deneyiminin ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± haline gelecek."Â

Konuyla ilgili Chiliz.net ile Socios.com'un kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus'un gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilirken, ÅŸu anda Chiliz.net'te yeni bir ekosistem oluÅŸturan 11 bÃ¼yÃ¼k spor organizasyonu bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Dreyfus, kendileri iÃ§in bir sonraki heyecan verici adÄ±mÄ±n, daha fazla ortakla iÅŸ birliÄŸi yapmak ve taraftar tokenlarÄ±nÄ± diÄŸer borsalarda listelemek olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Taraftar token ticareti yapabilen spor tutkunlarÄ± ve geleneksel dijital varlÄ±k meraklÄ±larÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayarak sektÃ¶rÃ¼ bÃ¼yÃ¼tmek istiyoruz. Hala bu yeni ekosistemi geliÅŸtirme sÃ¼recindeyiz. Spora ve en son teknolojiye bÃ¼yÃ¼k bir tutkunun var olduÄŸu TÃ¼rkiye gibi pazarlarÄ±n ekosistemimize dahil olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Vitor Hugo Trabzonspor'da!