Tarih tersten yazıldı! Fenerbahçe...

CELAL UMUT EREN



Fenerbahçe’de son 2 yılda Süper Lig’de adeta tersten tarih yazılıyor. Geçen yıl Başkan Ali Koç’un göreve gelmesiyle umutlanan camia; takımın 17. sırada ligin ilk yarısını bitirmesiyle şoke olmuştu. Bu sezon da istenen olmadı. Ligin 2. yarısında ilk 9 haftada 9 puan alabilen Fenerbahçe, 2.’likten 7.’liğe geriledi.Son 2 yılda yaşanan kaosun detayları şöyle:

-Aykut Kocaman’la göreve başlayan Ali Koç, tecrübeli teknik adamla yolları ayırdıktan sonra Cocu, Koeman ve Ersun Yanal’la da dikiş tutturamadı.

-Büyük bir vizyon olarak gösterilen sportif direktör Damien Comolli, transferleri ve kararlarıyla hep tartıştıldı. Sadece 1.5 sene görevinde kaldı.

-2 yılda 31 transfer yapan sarı-lacivertliler, ilk 5’e dahi giremedi.

-Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma onayı alma ve transfer yapamama gibi belirsizlikler yaşıyor.

-Son 5.5 yılı kupasız geçen, 12 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne kalamayan Fenerbahçe, bu sezon da 7.’liğe geriledi.

-Takım tam 21 yıl sonra ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de yenilerek başka bir tarih daha yazdı.

Volkan Demirel'in Hikayesi