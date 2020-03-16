Tarih tersten yazıldı! Fenerbahçe...
Ali Koç’un gelişiyle umutlanan Fenerbahçeliler son iki sezonda hüsran yaşadı. Yapılan transferler, başarısız hoca tercihleri ve son olarak takımın teknik direktörsüz kalmasının ardından tarih adeta tersten yazıldı
CELAL UMUT EREN
Fenerbahçe’de son 2 yılda Süper Lig’de adeta tersten tarih yazılıyor. Geçen yıl Başkan Ali Koç’un göreve gelmesiyle umutlanan camia; takımın 17. sırada ligin ilk yarısını bitirmesiyle şoke olmuştu. Bu sezon da istenen olmadı. Ligin 2. yarısında ilk 9 haftada 9 puan alabilen Fenerbahçe, 2.’likten 7.’liğe geriledi.Son 2 yılda yaşanan kaosun detayları şöyle:
-Aykut Kocaman’la göreve başlayan Ali Koç, tecrübeli teknik adamla yolları ayırdıktan sonra Cocu, Koeman ve Ersun Yanal’la da dikiş tutturamadı.
-Büyük bir vizyon olarak gösterilen sportif direktör Damien Comolli, transferleri ve kararlarıyla hep tartıştıldı. Sadece 1.5 sene görevinde kaldı.
-2 yılda 31 transfer yapan sarı-lacivertliler, ilk 5’e dahi giremedi.
-Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma onayı alma ve transfer yapamama gibi belirsizlikler yaşıyor.
-Son 5.5 yılı kupasız geçen, 12 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne kalamayan Fenerbahçe, bu sezon da 7.’liğe geriledi.
-Takım tam 21 yıl sonra ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de yenilerek başka bir tarih daha yazdı.
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