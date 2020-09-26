Tarihi şanssızlık!

CELAL UMUT EREN

Avrupa kupalarına çok erken havlu atan Beşiktaş, tarihi bir şanssızlık yaşadı. Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma şansı yakalayan Kartal, Trabzonspor’un UEFA’dan ceza almasının ardından bir anda kendini Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde buldu.



Normal şartlarda doğrudan UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalarak 21 Ekim’de Avrupa sayfasını açması gereken siyah-beyazlılar, bir anda 25 Ağustos’ta PAOK maçına hazırlandı.



Bu nedenle kadro ve transfer yapılanması aksayan Beşiktaş, önce Şampiyonlar Ligi’nde PAOK’a 3-1 yenilerek, Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna düştü. Orada da Portekiz’in Rio Ave ekibine penaltılarla elenerek, ekim ayını görmeden havlu attı. Hem prestij hem de ekonomik anlamda sıkıntı yaşandı.



Eğer Beşiktaş geçen sezon ligi 3. değil, 4. bitirse şu anda Sivasspor’un yerine gruplara kalacaktı. UEFA’nın son dönemde Avrupa Ligi’ne de bütçe ayırmasıyla ciddi bir ekonomik kaynak kaybı ortaya çıktı. Beşiktaş, eğer ligde 4. olsaydı, 10 milyon euroya yakın bir bütçeyi garantileyecekti.



Siyah-beyazlılar özellikle geçen sezonun son 7 haftada 6 galibiyet almış ve bir anda 3. sıraya çıkmıştı. Şampiyonlar Ligi potasına girince ilk başta heyecanlanan Sergen Yalçın ve takımı, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.

Gökhan Töre, Beşiktaş'ta