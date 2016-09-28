Tarihi skandal!

Telegraph gazetesinin kurduğu özel ekip, İngiltere Milli Takım teknik direktörü hakkındaki gerçekleri ortaya çıkardı. Bonservisi üçüncü kişilerde olan futbolcuların transfer yasağını delmek için 400 bin pound isteyen tecrübeli menajer tarihi bir skandala imza attı.

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Sam Allardyce, ülke futbolunun en büyük skandallarından birine imza atınca görevinden alındı. Daily Telegraph gazetesinin rüşvet ve futboldaki kirli işler için kurduğu özel ekip tarihi gerçekleri ortaya çıkardı.

Yol gösterdi

Allardyce’ın bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi 400 bin pound karşılığında kabul ettiği ortaya çıktı. 61 yaşındaki menajer, kendilerini Uzak Doğu’dan gelen işadamları olarak tanıtan iki muhabire, federasyonun transferle ilgili kurallarının nasıl aşılabileceği konusunda yardım edeceğini anlattı.

2008 yılından bu yana 3. şahıslarda olan futbolcu transferinin yasak olmasını değerlendiren Allardyce, federasyon kurallarını para karşılığında deleceğini aktardı. Allardyce, 2014 yılında West Ham United’a 12 milyon sterline gelen Enner Valencia’yı örnek gösterip, yasağı nasıl deldiklerini vurguladı.

İpi çekildi

Yaşanan skandalın ardından Federasyon harekete geçti. Başkan Greg Clark ve Asbaşkan Martin Glenn toplantı yaptı ve dün akşam Sam Allardyce ile yolların ayrıldığı açıklandı. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruda tecrübeli teknik adam ile sözleşmenin fesh edildiği duyuruldu. İngiltere’yi bir süreliğine Gareth Southgate’in çalıştıracağı bildirildi.

Roy Hodgson’a tepki

Milli takımın bir önceki menajeri Roy Hodgson’a tepki gösteren Sam Allardyce’ın hakaretleri de aktarıldı. Hodgson’ın kararsız olduğunu ve yardımcısı Gary Neville’dan olumsuz etkilendiğini iddia eden Allardyce, EURO 2016’daki başarısızlığı ikiliye kesti. İngiltere Futbol Federasyonu’nu da eleştiren Allardyce, dünyanın en çok geliri olan federasyonlardan biri olmasına karşın Wembley Stadı’nın yeniden inşasına 870 milyon sterlin harcaması için “aptalca” yorumunu yaptı.

Varislere sert eleştiri

Sam Allardyce’ın ortaya çıkan skandalı görüntülerinde İngiltere kraliyet ailesine eleştirileri de göze çarptı. İngiltere kraliyet tahtının varisleri Prens William ve Prens Harry için de sözlerini sakınmayan Allardyce, iki kardeşin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık sürecinde yaptıklarıyla ülkelerini zorda bıraktığını ileri sürdü.

1 resmi maça çıktı

Sam Allardyce’ın skandal konuşmalarının ardından İngiltere Futbol Federasyonu harekete geçti. Tecrübeli menajer yapılan toplantı sonrası kovuldu. İngiltere Milli Takımı’nın başında sadece bir resmi maça çıkan tecrübeli teknik

adam, Slovakya’yı 1-0 mağlup etmişti.