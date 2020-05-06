Tarık Ongun: 3-3'lük Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini unutamam

İşte yardımcı hakem Tarık Ongun'un açıklamaları:

Tarık Ongun: Hepimiz gayet iyiyiz, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Dünya’nın ve ülkemizin bu zor günleri en kısa sürede, en az kayıpla atlatması en büyük dileğimiz.

Sizi yakından tanımak isteriz...

- 47 yaşındayım. 1994 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği’ni bitirdikten sonra iş hayatım başladı, hep Satış ve Pazarlama üzerine çalıştım. Koç Üniversitesi’nde Executive MBA okuyup Yüksek Lisansımı tamamladım. Şu anda Türkiye’nin çok önemli bir Gayrimenkul Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyorum. Hakemliğe 2000 yılında, 27 yaşında başladım; 2008’de FIFA Kokartı taktım.

'Evde Kal' çağrısına uyuyor musunuz?

- Kesinlikle... Hem kendimi hem de ailemi koruyacak tedbirleri alarak yaşıyorum.

‘26 yıl sonra Football Manager’

Ne tür önlemler aldınız?

- Bu virüs ile baş edebilmenin enönemli yolu; mümkün olduğu kadar izole olmak. Dışarı çıkmamız gerektiğinde de gerekli önlemleri almak. Evde, köpeklerimle yaşıyorum. Onları gezdirmek için günde 3 kez yalnız başıma yürüyüşe çıkıyorum. Alışverişi kendim yapıyorum. Her zaman maske ile geziyorum, eve döndüğüm anda ellerimi sabunla uzun uzun yıkıyorum. Tüm alışverişi de sabunlu su ile sildikten sonra yerleştiriyorum.

Evde bir gününüz nasıl geçiyor?

- Şirketimiz 17 Mart’ta ‘evden çalışma’ kararı aldı. İşleri evden takip ediyorum, hafta içi telekonferanslar ve mailler önemli zamanımı alıyor. Köpeklerimle geziyorum, ev temizliği, yemek yapmakla uğraşıyorum. Antrenman yapıyorum ve geçen yıl başladığım online İspanyolca kursuna devam ediyorum. Günde 1 saat Football Manager 2020 oynuyorum. 26 yıl sonra tekrar oyun oynamak için vakit yarattım kendime; çok ilginç bir deneyim! Kitap okuyorum ve tabii ki dizi, film izliyorum.

‘FB-BJK derbisi unutulmazdı’

Olağan günlerden en çok neyi özlediniz?

- Tempolu, sürprizlerle, seyahatlerle dolu hayatı çok özledim.

Cüneyt Çakır ve Bahattin Duran ile son on yıldır her maçta berabersiniz . En unutamadığınız maç hangisi?

- İlk Şampiyonlar Ligi Yarı Finalimiz; 2012’de Barcelona- Chelsea... Şampiyonlar Ligi Finalimiz; 2015’te Juventus- Barcelona... 2014 Brezilya’da Dünya Kupası Yarı Finali; Hollanda-Arjantin ve 2018 Rusya’da Dünya Kupası Yarı Finali; Hırvatistan-İngiltere... Hepsi de unutulmaz maçlardı. Bir de hatırladıkça izlediğim, izledikçe kendime kahkahalarla güldüğüm; 3-3’lük Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Uzatma dakikalarında Cüneyt hoca maçı bitirdi zannedip sahaya dalmıştım! Merak edenlere, Youtube’dan izlemelerini öneririm!

Şimdi hedefte ne var?

- Cüneyt hocanın her zaman dediği gibi: Hedefimizdeki ilk maç, çıkacağımız ilk maç olacak. Yeniden ve çok formda başlamalıyız. Turnuva hedefimiz EURO 2020, yani 2021! 2021’e gidersek 10 yılda; 3 Avrupa Şampiyonası ve 2 Dünya Kupası’na katılmış olacağız. Cüneyt Çakır liderliğinde bu ekibin en büyük başarılarından biri istikrar. Önümüze çıkan tüm turnuvalara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum.

‘Her gün düzenli görüşürüz’

Ekip olarak nasıl görüşüyorsunuz?

- En önemli platformumuz ‘görüntülü whatsapp’... Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Emre Eyisoy ve ben, aynı anda ekranda günlük sohbetimizi yapıp gündemi değerlendiriyoruz. UEFA ve TFF’den gelen haftalık klipleri ve kural sorularını tartışıyoruz.

Bu ekip bir yılın kaç gününü birlikte ve evden uzakta geçiriyor?

- 2011’den beri müthiş bir tempo ile yaşıyoruz. Yoğun yıllarda kamp, seminer, turnuva ve yurt içi-yurt dışı maçlar için 150-160 günü birlikte geçirdiğimiz oluyor. Biz her yere birlikte giden bir aile gibiyiz.

Birlikte başardıklarınız ile ilgili tuttuğunuz istatistikler var mı?

- Ekipte ‘istatistik sorumlusu’ benim! Tam rakamları verebilirim! Üçümüz birlikte 3 kıtada, 33 ayrı ülkede toplam 296 maçta görev aldık. Bunların 132’si uluslararası. 9 büyük turnuvada görev yaptık. İlk maçımızı dün gibi hatırlıyorum: 20 Ağustos 2009’da Portekiz’de Nacional Madeira-Zenit St. Petersburg. 4-3 biten o maçtan sonra 11 yıldır birlikteyiz.

"Son 1 ay içerisinde 1,5 kilo verdim"

Kilo aldınız mı?

- Beslenme, uyku düzeni ve antrenmana çok dikkat ediyorum. Öğün sayısını ikiye indirerek son 1 ayda 1.5 kilo verdim. Ayrıca C ve D vitamini ile Omega 3 takviyesi kullanıyorum. Haftada 5 gün TFF Beylerbeyi Tesisleri’nde Bahattin ile antrenman yapıyorum, diğer 2 günde ise evdeki ekipmanlarımla sakatlık önleyici hareketler yapıyorum. Beylerbeyi imkânı için TFF’ye ve MHK’ye çok teşekkür ederiz.

"Ütüye karşı mesafeliyim"

Ev işleriyle aranız nasıl?

- Genç yaşlarda yalnız yaşamaya başladım. Çok sevmesem de ev işlerini becerebiliyorum. Sadece ‘ütü’ye mesafeliyim! Kilo almamak için öğün sayısını ikiye indirdim. Sabah 09:30’da mutlaka 2 yumurtalı iyi bir kahvaltı yaparım. Saat 17:30’da protein ve karbonhidrat ağırlıklı akşam yemeği tercih ederim. Bazen çikolatalı kek gibi güzel kaçamaklar yapıyorum! Böyle günlerde motivasyon önemli, iyi bir antrenmandan sonra ‘çay ve kek’i hak ettiğimi düşünüyorum!