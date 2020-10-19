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19.10.2020 - 10:58 |

Tartışmalı boks maçına bahis damgası! Elinde telefon...

Önceki gün Lewis Ritson ile Miguel Vazquez arasında yapılan unvan maçında önce hakem puanları sonra da bir hakemin elinde telefonla görüntüsü büyük tartışma yarattı. Sözkonusu hakem hakkında soruşturma başlatıldı.

Tartışmalı boks maçına bahis damgası! Elinde telefon...
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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Lewis Ritson ile Miguel Vazquez arasında yapılan boks maçına hakemin görüntüsü damga vurdu.

Ritson - Vazquez maçını takip eden bir izleyici sosyal medyadan maçın hakemi Terry O'Connor'un bir görüntüsünü paylaştı. Görüntüde hakemin elinde telefon tuttuğunu ve ekrana bakarak bir şeyler yaptığı görülüyor.

Karar çok tepki çekmişti

Mücadele sırasında çekilen görüntü ve maç sonunda verdiği tartışmalı puanlar akıllara bahis ihtimalini getirdi. Maçı herkes Vazquez'in kazanmasını beklerken hakem puanlarıyla galibiyeti Ritson almıştı. Bu ilginç karar çok tartışılmıştı.

'Hemen görevden alınmalı'

Görüntüyü paylaşan yorumcu Eddie Hearn, hakemin hemen görevden alınması gerektiğini belirtti. Hearn yaptığı paylaşımda, 'Eğer bu bir telefonsa 'Sanıyorum ki öyle' BBBofC onu hemen görevden almalı' dedi.

WBC Başkanı Maıricio Sulaiman ise yaptığı açıklamada 'Böyle bir fotoğraf boksla ilgisi olan herkesin başını büyük derecede belaya sokar' ifadelerini kullandı.

Hakem O'Connor'la ilgili Britanya Boks Kontrol Birliği soruşturma başlattı.

Tartışmalı boks maçına bahis damgası Elinde telefon...

 

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