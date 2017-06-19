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19.06.2017 - 12:06 |

Taurasi WNBA tarihine geçti

Bir dönem Fenerbahçe veGalatasaray forması giyen ABD'li Taurasi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu

Taurasi WNBA tarihine geçti
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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Los Angeles Sparks forması giyen Diana Taurasi, Phoenix Mercury ile yaptıkları maçta 7 bin 494 sayıya ulaşarak lig tarihinin en skorer oyuncusu unvanını aldı.

2010 ile 2012 yılları arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Taurasi, takımı Los Angeles Sparks'ın Phoenix Mercury'yi 90-59 yendiği karşılaşmada WNBA tarihine geçti.

35 yaşındaki basketbolcu, 2. çeyreğin bitimine 45 saniye kala attığı turnikeyle 7 bin 488 sayıyla Tina Thompson'a ait "WNBA tarihinin en skorer oyuncusu" unvanını ele geçirdi.

Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın da aralarında bulunduğu seyirciler, rekor sonrası Taurasi'yi uzun süre alkışladı. Taurasi, 19 sayıyla tamamladığı maç sonunda 7 bin 494 sayıya ulaştı.

Kızlarıyla maçı izleyen Bryant'ın yanı sıra NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James ve Golden State Warriors'ta oynayan Kevin Durant de sosyal medya üzerinden Taurasi'yi kutladı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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