Tayfun Bayındır: "Bir gecede Comolli'yi getirmek diye bir şey yok"

"Pazar Akşamı Futbol" programının yorumcularından Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından turuncu-lacivertlilerin yönetim yapısı hakkında yorumlarda bulundu. Bayındır şunları söyledi:

"Bir gecede Comolli'yi getirmek diye bir şey yok"

"Ben Başakşehir'e ne zaman gittiysem her seferinde çok ciddi şekilde etkilendim. Görmeyen varsa gitsin görsün. Futbol kasabası gibi bir yer. Her şey stadın etrafında konumlandırılmış. İçeri giriyorsunuz ve asansörle yukarı çıktığınızda her futbolcunun kendi ülkesinin bayrağı sizi karşılıyor. Bunun gibi birçok pozitif örnek var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Medipol Başakşehir'e dönüşüm döneminin tamamında Mustafa Eröğüt vardı. Mesela Eröğüt kariyerinde basamak basamak çıktı. Yani bir gecede Comolli'yi getirmek ya da bir gecede Ahmet'i, Mehmet'i getirmek diye bir şey yok. Bu yapılanma da doğru bir yapılanma. Görünen o ki bu ülkede Medipol Başakşehir şampiyon olduğunda en fazla yüzde 49 hissesi Çinlilere ya da Araplara satılacak ilk futbol kulübü olacak."

"Üç büyükler bir süre sonra transfer yapamayacak duruma gelecekler"

Tayfun Bayındır, üç büyüklerin mali durumu ve transfer politikaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Bayındır, 31 Ocak 2019 tarihinde Fenerbahçe'nin UEFA ile yapacağı görüşmenin çok kritik olduğunun altını çizdi.

Üç büyüklerin maddi durumu ve transfer politikaları hakkında konuşan Tayfun Bayındır şunları söyledi:

"Yeni sezonda Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da çok ciddi cezalar alma ihtimalleri yüzde 80'lerde dolaşıyor. 31 Ocak tarihinin altını çizin. Ogün sadece Fenerbahçe için kritik bir gün değil. O gün Fenerbahçe'nin UEFA ile yapacağı görüşme diğer kulüpler için de bir örnek teşkil edecek. Taraftarlar transfer yapılmadığı için tepki gösteriyorlar ama bu takımlar bir süre sonra transfer yapamayacak duruma gelecekler."