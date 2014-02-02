02.02.2014 - 02:30 |
Tayfun dinmedi: 3-1
Bundesliga da Hannover’in başına geçen Tayfun Korkut, ikinci maçında da galibiyet sevinci yaşadı.
Sahasında Monchengladbach’ı ağırlayan Hannover mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibi galibiyete götüren goller 57’de Rudnevs, 82 ve 90’da Diouf’tan geldi. Konuk ekibin golünü 84’te Mlapa kaydetti. Hannover 10. sıraya çıktı. Halil Altıntop’un, takımının gollerinden birini attığı maçta ise Augsburg, W. Bremen’i 3-1 yendi.
DİĞER?SONUÇLAR
Hoffenheim-Hamburg: 3-0
Leverkusen-Stuttgart: 2-1
Mainz-Freiburg: 2-0
Schalke-Wolfsburg: 2-1