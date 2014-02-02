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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Tayfun dinmedi: 3-1
02.02.2014 - 02:30 |

Tayfun dinmedi: 3-1

Bundesliga da Hannover’in başına geçen Tayfun Korkut, ikinci maçında da galibiyet sevinci yaşadı.

Tayfun dinmedi: 3-1
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Sahasında Monchengladbach’ı ağırlayan Hannover mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibi galibiyete götüren goller 57’de Rudnevs, 82 ve 90’da Diouf’tan geldi. Konuk ekibin golünü 84’te Mlapa kaydetti. Hannover 10. sıraya çıktı. Halil Altıntop’un, takımının gollerinden birini attığı maçta ise Augsburg, W. Bremen’i 3-1 yendi.

DİĞER?SONUÇLAR
Hoffenheim-Hamburg: 3-0
Leverkusen-Stuttgart: 2-1
Mainz-Freiburg: 2-0
Schalke-Wolfsburg: 2-1

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