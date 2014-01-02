Tayfun Korkut Almanya basınında

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96'nın teknik direktörlüğüne Tayfun Korkut'un getirilmesi Alman basınında geniş yer aldı.

Kicker dergisinde konuya ilişkin yer alan haberde, Almanya'da çok fazla tanınmayan Korkut'un Hannover kulübünde teknik direktörlük görevine getirildiğini, bunun sürpriz bir karar olduğu ve Korkut'un teknik direktör olmasının ilginç bir şekilde gerçekleştiği ifade edildi. '

'Slomka'nın yardımcısı olacaktı, halefi oldu'' başlığını kullanılan haberde, kulübün bir dönem Korkut'u, eski teknik direktör Mirko Slomka'nın yardımcılığına getirmek istediği hatırlatıldı. Bunun için Slomka'nın danışmanı Harun Arslan'ın Tayfun Korkut'u önerdiği ifade edilen haberde, bunun üzerine Hannover kulübünün sportif direktörü Dirk Dufner'in Korkut hakkında bilgi aldığı ve Korkut'un teknik direktör olabilecek formatta bir kişi olduğunu öğrendiği kaydedildi.

Haberde, kulüpteki krizin tepe noktasına ulaştığı dönemde Dufner'in Korkut'u hatırladığı ve yeni teknik direktör olarak görevlendirdiği belirtildi. Korkut hakkında bilgiler de verilen haberde, Korkut'un Fenerbahçe'de oynarken Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente del Bosque ile çalıştığına işaret edildi. Bild gazetesi de ''Löw'ün öğrencisi Hannover'de başarılı olur mu?'' başlığıyla verdiği haberde, daha önce genç takımları çalıştıran Korkut'un büyüklerde ilk kez teknik direktörlük görevine getirildiği ifade edildi.

Löw'ün 1998 yılında Fenerbahçe'yi çalıştırdığında Tayfun Korkut'un da burada forma giydiği ve ikili arasındaki bağlantının hiç kopmadığına işaret edilen haberde, Slomka, Löw ve Korkut'un ortak danışmanın Harun Arslan olduğu belirtildi. Berlin'de yayımlanan ''B.Z." gazetesinde ise Korkut'un Hannover takımında teknik direktörlüğe getirilmesini ''Hannover kimi getirdi?'' başlığıyla duyurdu. Haberde kimsenin Korkut'u, Korkut'un da Bundesliga'yı tanımadığı savunuldu.

Haberde, Hannover Kulübü Başkanı Martin Kind'in sıradışı kararlar vermekle tanındığı da kaydedildi. Bundesliga'da 18 puanla 13. sırada yer alan Hannover geçen hafta teknik direktör Mirko Slomka'nın görevine son verilerek yerine sürpriz bir şekilde Almanya doğumlu Tayfun Korkut getirilmişti.