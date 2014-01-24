Tayfun Korkut, Bundesliga'da ilk maçına çıkıyor

Bundesliga'da 1977-1978 sezonunda, Hamburg teknik direktörü olarak 22 maçta görev alan Özcan Arkoç'tan sonra ikinci Türk teknik adam olarak görev yapacak Tayfun Korkut, Wolfsburg maçı öncesi takımını büyük bir konsantrasyonla karşılaşmaya hazırlıyor.

Ligin 18. hafta karşılaşmasında takımının başında Wolfsburg'a konuk olacak Türk teknik adam Korkut, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında "5 Ocak'tan bu yana yoğun tempolu ve yüksek konsantrasyonla oynayacağımız ilk resmi maç öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Burada, HDI Arena'da 7 binin üzerinde taraftarımız önünde yaptığımız antrenmanda, onların takımları için kalplerinin attığını bilmek, tutkuyla bağlı olduklarını görmek beni oldukça duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca taktiksel çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Türk teknik adam, Wolfsburg'dan puan ya da puanlar almayı umduklarını kaydetti.

Bundesliga'da sezonun ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan Hannover 96, Tayfun Korkut yönetiminde 18. hafta maçında yarın TSİ 16.30'da deplasmanda Wolfsburg karşısında galibiyet arayacak.