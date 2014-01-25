Tayfun Korkut ilk maçında güldü!

Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Hannover 96, deplasmanda VfL Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti. "Aşağı Saksonya" derbisinde Hannover'in gollerini Artjoms Rudnevs ve Leonardo Bittencourt (2) atarken, Wolfsburg'un tek golü İvica Olic'ten geldi.

Bundesliga'da ilk kez takım çalıştıran Korkut, ilk resmi maçından galibiyetle ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı. Bu sezon ilk kez deplasmandan 3 puanla dönen Hannover 96, puanını 21'e çıkartarak maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. VfL Wolsburg ise 30 puanla 5. sırada kaldı.

Borussia Dortmund, sahasında FC Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Evsahibi ekip, Sven Bender'in 5. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bender'in 56. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in 66. dakikada yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruştan kaydettiği golle yeniden öne geçti: 2-1. FC Augsburg, 72. dakikada Dong-Won Ji'nin golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı. Nuri Şahin'in 90 dakika forma giydiği karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2 bitti.

FC Augsburg'da Halil Altıntop, ikili mücadelede sakatlanarak 35. dakikada oyundan çıktı. Borussia Dortmund 33 puan ve averajla üçüncü sıraya yükselirken, FC Augsburg 25 puanla 9. sırada bulunuyor.

Borussia Mönchengladbach'ı dün oynanan karşılaşmada 2-0 yenen Bayern Münih liderliğini sürdürürken, SC Freiburg'a 3-2 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Bayer Leverkusen de liderin 10 puan gerisinde 37 puanla 2. sırada yer aldı.

Bundesliga'da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

FC Freiburg- Bayer Leverkusen: 3-2

VfL Wolfsburg-Hannover 96: 1-3

FC Nürnberg- Hoffenheim: 4-0

VfB Stuttgart-Mainz 05: 1-2

Borussia Dortmund-FC Augsburg: 2-2

Bundesliga'da bu akşam Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin, yarın da Werder Bremen-Eintracht Braunschweig ve Hamburg-Schalke 04 maçları oynanacak.