Tayfun Korkut iyi başladı

Bundesliga'nın 18. haftasında Hannover 96, deplasmanda Wolsburg'u 3-1 yenerek bu sezon deplasmandaki ilk puanlarını aldı.

Wolsburg deplasmanına konuk olan yeşil siyahlılar 28. dakikada Artjoms Rudnevs'in golüyle öne geçse de 35. dakikada Ivica Olic'in golüne engel olamadı ve devre 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Korkut'un öğrencileri 50. ve 72. dakikalarda Leonardo Bittencourt'un ayağından bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı ve bu sezon deplasmanda ilk kez puan aldı.