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25.01.2014 - 18:34 | | SKORER

Tayfun Korkut iyi başladı

Almanya'nın Hannover 96 takımının başına geçen Tayfun Korkut ilk maçında 3 puanla tanıştı.

Tayfun Korkut iyi başladı
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Bundesliga'nın 18. haftasında Hannover 96, deplasmanda Wolsburg'u 3-1 yenerek bu sezon deplasmandaki ilk puanlarını aldı.

Wolsburg deplasmanına konuk olan yeşil siyahlılar 28. dakikada Artjoms Rudnevs'in golüyle öne geçse de 35. dakikada Ivica Olic'in golüne engel olamadı ve devre 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Korkut'un öğrencileri 50. ve 72. dakikalarda Leonardo Bittencourt'un ayağından bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı ve bu sezon deplasmanda ilk kez puan aldı.

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