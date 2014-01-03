Tayfun Korkut kendine güveniyor!

Almanya'nın Bundesliga takımlarından Hannover 96'nın teknik direktörlüğüne getirilen Tayfun Korkut (39), ilk basın toplantısını düzenledi. HDI Arena'da düzenlenen basın toplantısına Hannover 96 Sportif Direktörü Dirk Dufner'da katıldı. Çok sayıda Alman ve Türk basın mensubunun izlediği toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıda ilk konuşmayı Sportif Direktör Dirk Dufner yaptı. Dufner büyük araştırmalar sonunda Tayfun Korkut hakkında karar verdiklerini, Tayfun'un çok iyi bir antrenör olduğunu dile getirdi. Korkuta güvendiklerini de dile getiren Dufner, "Yeni teknik antrenörümüzle başarılı olacağız" dedi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Hannover 96 ile 2016 yılına kadar sözleşme imzalayan Tayfun Korkut, başarılı olacağını söyledi. Hannover'den kendisine sürpriz bir teklif geldiğini, bu teklifi memnuniyetle kabul ettiğini anlatan Korkut, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Pazar günü takımla ilk antrenmana çıkacağım. Kendimi hazır hissediyorum. Her antrenörden bir şeyler öğrendim. Bunlara kendi fikir ve düşüncelerimi plan ve programlarını ekleyeceğim. Almanya'dan Türkiye'den İspanya futbolundan çok güzel tecrübelerim var bunları kombine ederek Hannover 96 fayda sağlayacağına inanıyorum

Hannover’de kriz olduğuna inanmıyorum. Kafamda bazı projeler var takımı iyi tanımam lazım. Bazı prensiplerim var. Takımın ciddi disiplinli ve inançlı olmasını sağlamak lazım. Benim buraya gelmemle ilgili yapılan olumsuz ve olumlu tepkileri saygıyla karşılıyorum. Henüz işin başındayım ve çok işim var. Takımı tanımak için devamlı bilgi alıyorum, kasetleri izliyorum. Ailem şu anda İstanbul’da ileriki zamanda getiririm.

Kulüp Başkanı Martin Kind ise cesur bir karar aldıklarını, Tayfun'un takımda başarılı olup takımı üst sıralara taşıyacağını dile getirdi.