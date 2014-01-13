Tayfun Korkut kendine güveniyor!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Hannover 96 takımı, kamp programları dahilinde bugünkü antrenmanları sonrası Titanic Deluxe Otel’de öğle yemeği yedi.



“LİGE İYİ HAZIRLANMAK İSTİYORUZ”

Kamp çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hannover 96 Teknik Direktörü Tayfun Korkut, birkaç gündür Antalya’da kamp yaptıklarını belirterek, "Hazırlıklar iyi geçiyor. Dün Hertha Berlin ile maç yaptık ve berabere kaldık. Kamp dönemini iyi geçirip, lige iyi hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

“BU BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Hannover 96 takımında görev getirilmesiyle ilgili duygularını dile getiren Tayfun Korkut, "Beni takip ediyorlardı. Takımın geleceğini düşünerek genç bir teknik direktör kararına vardılar. Görüşmeler yaptık ve çok olumlu geçti. Hem sportif direktörle, hem de başkanla. Şuan teknik direktörlük görevine getirildim. Tabii ki bu benim için önemli bir fırsat, ilk etapta. Aynı zamanda kulübe teşekkür etmek istiyorum. Genç bir teknik direktöre bu kadar güvenmeleri çok önemli bir konudur” ifadelerini kullandı.

“İNANILMAZ GÜZEL BİR SEYİRCİ VE İNANILMAZ GÜZELLİKTE FUTBOL OYNANIYOR”

Tayfun Korkut, Bundesliga’daki hedefleriyle ilgili olarak ise "Sonuçta benim hedefim çok önemli. Benim hedefim, başladığımdan beri hep aynı hedefe doğru yürüyordum. Bir gün üst seviyede teknik direktörlük yapmak istemiştim. Bunun, Bundesliga olmasının ayrı bir güzelliği var. Sonuçta, şuan dünyada ilk 3 sırada yer alan bir ligde görev yapıyorum. Maçlar, inanılmaz bir ortam içerisinde geçiyor. İnanılmaz güzel bir seyirci ve inanılmaz güzellikte futbol oynanıyor. Türk olmam tabii ki güzel ama en önemlisi kendi hedeflerim ve kulübün hedefleri” şeklinde konuştu.

“KARŞILAMA GERÇEKTEN ÇOK GÜZELDİ”

Yeni takımında görev geldiğinde çok sıcak bir ortamla karşılaştığına dikkat çeken Korkut, "Hem ilk basın toplantım, hem de ilk idmanım. Hem Hannover 96 taraftarlarının 7 bin kişiyle ilk idmanımıza gelmesi. Bu karşılama gerçekten çok güzeldi. Sadece benim için değil, sonuçta takım için bu karşılama çok önemliydi. Takımla seyircinin arasındaki o bağlılığı gösterdi. Tabii ki bazı insanlar benim hakkımda övgü dolu sözler sarfettiyse, güzeldir ve güzel bir duygudur. Ama her şeyin başındayım şuan. Daha kendimi ispatlamam gerekiyor. Fazla sevinmeden, işimi iyi yaparak, o sözlerin arkasında durmam gerekiyor. İnşallah da onu başaracağım” sözlerine değindi.

“İLK ÖNCE TAKIMI VE OYUNCULARI TANIMAM GEREKİYOR”

Takımının transfer konusuna da değinen Hannover 96 Teknik Direktörü Tayfun Korkut, şu anda transfer konusunda bilgi veremeyeceğini belirterek, “Rudnevs takımımıza dahil oldu. Çok kaliteli bir forvet. Onun dışında da çok kaliteli oyuncularım var. İlk önce takımı ve oyuncuları tanımam gerekiyor. Onları tanıdıktan sonra ki o da biraz zaman gerektiriyor. Transfer hiçbir zaman bitmez. Ama takımımın iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

“ADIM ADIM HAREKET ETMEYE ÇALIŞACAĞIM”

İspanya, Almanya ve Türkiye’de hem yaşadığını hem de futbol oynadığını hatırlatan Tayfun Korkut, “3 ülkeyi de çok iyi tanıyorum. Oralarda büyüdüm. Üç ülkede de çalıştım hoca olarak. Tabii ki bunlar bir yerde seni etkiliyor. Futbol konusunda olsun, futbol dışında da seni etkiliyor. Tabii ki bazı konuları; o futbolu, o tarzı takıma da yansıtmaya çalışacağım. En önemlisi takımım içerisindeki oyuncuların özellikleri. Onlara göre bir hedef ve oyun tarzı kurmamız gerekiyor. Onları dikkate alarak, adım adım hareket etmeye çalışacağım” diye konuştu.

“HANGİ YOLDAN GİTMELERİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Tayfun Korkut, altyapının ülke futbollarının geleceğindeki önemine değinerek, "Almanlar, bu konuda çok öndeler. İspanyollar da aynı şekilde. İki ülkede de çalıştım gördüm, ne tarzda olduğunu. Bizim ülkemizde de inanılmaz derece de yetenekli oyuncular var. Biraz da hangi yoldan gitmeleri gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Bunu da inşallah Fatih Hoca şimdi, o yolda emin adımlar atarak Türk Futbolu’nu daha iyi yerlere getirecekler” şeklinde konuştu.