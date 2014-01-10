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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Tayfun Korkut Rudnevs'i kiraladı!
10.01.2014 - 12:33 | | AA

Tayfun Korkut Rudnevs'i kiraladı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Hannover 96 takımının, Hamburg'dan Artjoms Rudnevs'i sezon sonuna kadar kiraladığı bildirildi.

Tayfun Korkut Rudnevs'i kiraladı!
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Hannover Kulübü'nden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Letonyalı milli oyuncu Rudnevs'in, 30 Haziran'a kadar Hamburg'dan kiralandığı ifade edildi. Rudnevs'in, Antalya'nın Belek beldesinde devre arası hazırlık kampına giren Hannover 96 takımının antrenmanına bugün katılacağı kaydedildi.

Kulübün sportif direktörü Dirk Dufner, Rudnevs'in takıma katılmasıyla ofansif mevkide seçenekleri artırmak istediklerini belirterek, Rudnevs'in gol alanlarında tehlikeli olduğunu, Bundesliga'da kanıtladığını ifade etti.

Polonya'nın Lech Posen takımından 2012 yılında Hamburg'a transfer olan Rudnevs, Bundesliga'da forma giydiği 41 maçta 12 gol kaydetti.

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