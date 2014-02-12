Tayfun Korkut: Yenilgiden ders çıkarttık

Göreve geldikten sonra ilk iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken genç teknik direktör Schalke 04 deplasmanında aldıkları mağlubiyetten ders çıkardıklarını, yapılan yanlışları gördüklerini söyledi.

HDI Arena'da düzenlenen basın toplantısınaHannover 96 Sportif Direktörü Dirk Dufner ile birlikte çıkan Korkut şunları söyledi: "Biz bundan sonra önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bir yenilgi almak bazen takımlar için iyi olabilir. Biz bundan ders çıkaracağız. Genç bir takımımız var. İlk iki maçı kazandık son maçımızı kaybettik. Önemli olan puan farkını korumak. Schalke maçının ikinci yarısı çok iyi mücadele ettik ama maçı çeviremedik. Takım içinde çok güzel bir uyum var."



Korkut bu hafta kendi sahalarında yapacakları FSV Mainz 05 maçını kazanarak yükselmeye devam etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

ÜÇTE İKİ YAPTI



Bundesliga'nın ikinci yarısı Hannover 96'nın başına geçen Tayfun Korkut, ligin ilk maçında Wolfsburg'u 3-1, ikinci maçında da yine aynı skorla Mönchengladbach'i 3-1 mağlup etmişti. Hannover 96 son lig maçında Schalke 04'e deplasmanda 2-0 yenilmişti. Hannover 96 Ligde 24 puanla 10. sırada bulunuyor.