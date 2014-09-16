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16.09.2014 - 10:44 | | TEMEL ELCİVAN - DUİSBURG / DHA

Tayfun Korkut'a yenildi, kovuldu

Almanya Bundesliga'da Hamburg, teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

Tayfun Korkut'a yenildi, kovuldu
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Bundesliga'da bu sezon henüz gol atamayan ve pazar günü Tayfun Korkut'un takımı Hannover'a yenilen HSV Hamburg, teknik direktör Mirko Slomka ile yollarını ayırdı.
47 yaşındaki teknik adamın görevden alınmasına Bundesliga'daki kötü gidişat neden olurken, pazar günü Tayfun Korkut'un başında bulunduğu Hannover96'ya 2-0 yenilmesinin de bardağı taşırdığı belirtildi. Şubat 2014 tarihinde göreve gelen Mirko Slomka ile HSV Hamburg, 16 lig maçından sadece 3 maçta galibiyete ulaşırken, 3 maçta da beraberlik aldı ve 10 maçı da puansız sonuçlandırdı.
Mirko Slomka'nın HSV Hamburg ile 2016 yılına kadar mukavelesi bulunuyordu.
TEK GOL BİLE YOK
Bu sezon Bundesliga'nın ilk haftasında FC Köln ile 0-0 berabere kalan HSV Hamburg, 2. hafta SC Paderborn 07'ye sahasında 3-0, 3. hafta maçında da Hannover 96'ya 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. HSV Hamburg, 1 puan ile tabelanın son sırasında yer alırken, gelecek hafta sonu sahasında Bayer Münih'i ağılayacak.

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