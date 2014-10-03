Tayfun Korkut'tan oyunculara yasak!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Türk hoca Tayfun Korkut'un aldığı bir karar Almanları ikiye böldü. Bundesliga'da yarın deplasmanda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Hannover'in teknik direktörü, oyuncularına kentteki bira festivaline gitmeyi yasakladı.

Münih'te devam eden dünyaca ünlü Oktoberfest, yılın bu zamanlarında Bavyera deplasmanına giden takımların oyuncularının, maçların ardından mutlaka uğradıkları bir etkinlik oluyordu. Ancak Korkut yaptığı açıklama ile futbolcularına bu konuda yasak koyduğunu duyurdu.

Son şampiyonu deplasmanda yenseler bile buna izin vermeyeceğini söyleyen Korkut, "Festivaller bir şeyleri kutlamak içindir. Yalnızca kutlayacak şeyiniz varsa bunu yaparsınız. Tek bir maç ise bunun için yeterli bir neden oluşturmaz. Oyuncularım Münih'te illa bir şey yapmak istiyorlarsa bunu sahada yapabilirler" dedi.

Sekiz yıldır yenemiyorlar

Tayfun Korkut'un aldığı karar Hannover taraftarları arasında tartışma yarattı. Konuyu irdeleyen taraftarların bir kısmı, son şampiyonu yenmeleri halinde oyuncuların bunu kutlamalarının hakkı olduğunu savunurken, bir kesim ise hocanın tavrını doğru buldu ve kutlamaların sezon sonuna bırakılmasının daha uygun olacağı görüşünü paylaştı. Pazar günü sona erecek Oktoberfest'te geçen yıl 6.7 milyon litre bira tüketilmişti. Ligde altıncı durumda bulunan Hannoveri ise 2006'dan bu yana Bayern Münih'i deplasmanda yenemiyor.