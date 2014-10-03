Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Tayfun Korkut'tan oyunculara yasak!
03.10.2014 - 10:57 |

Tayfun Korkut'tan oyunculara yasak!

Hannover Teknik Direktörü Tayfun Korkut, Bayern Münih'i yenseler bile, oyuncularının kentteki dünyaca ünlü bira festivaline katılmalarına izin vermeyeceğini söyledi.

Tayfun Korkut'tan oyunculara yasak!
ABONE OL

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Türk hoca Tayfun Korkut'un aldığı bir karar Almanları ikiye böldü. Bundesliga'da yarın deplasmanda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Hannover'in teknik direktörü, oyuncularına kentteki bira festivaline gitmeyi yasakladı.

Münih'te devam eden dünyaca ünlü Oktoberfest, yılın bu zamanlarında Bavyera deplasmanına giden takımların oyuncularının, maçların ardından mutlaka uğradıkları bir etkinlik oluyordu. Ancak Korkut yaptığı açıklama ile futbolcularına bu konuda yasak koyduğunu duyurdu.

Son şampiyonu deplasmanda yenseler bile buna izin vermeyeceğini söyleyen Korkut, "Festivaller bir şeyleri kutlamak içindir. Yalnızca kutlayacak şeyiniz varsa bunu yaparsınız. Tek bir maç ise bunun için yeterli bir neden oluşturmaz. Oyuncularım Münih'te illa bir şey yapmak istiyorlarsa bunu sahada yapabilirler" dedi.

Sekiz yıldır yenemiyorlar

Tayfun Korkut'un aldığı karar Hannover taraftarları arasında tartışma yarattı. Konuyu irdeleyen taraftarların bir kısmı, son şampiyonu yenmeleri halinde oyuncuların bunu kutlamalarının hakkı olduğunu savunurken, bir kesim ise hocanın tavrını doğru buldu ve kutlamaların sezon sonuna bırakılmasının daha uygun olacağı görüşünü paylaştı. Pazar günü sona erecek Oktoberfest'te geçen yıl 6.7 milyon litre bira tüketilmişti. Ligde altıncı durumda bulunan Hannoveri ise 2006'dan bu yana Bayern Münih'i deplasmanda yenemiyor.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber