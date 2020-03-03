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HaberlerFenerbahçe Haberleri Tayfun Korkut'un menajerinden açıklama: Bizi kimse aramadı
03.03.2020 - 10:03 |

Tayfun Korkut'un menajerinden açıklama: Bizi kimse aramadı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi gündemde olan Tayfun Korkut ile ilgili menajerinden açıklama geldi.

Tayfun Korkut'un menajerinden açıklama: Bizi kimse aramadı

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı tartışılmaya başlandı. Sarı lacivertlilerde ismi gündeme gelen teknik adamlardan biri olan Tayfun Korkut için menajeri Harun Arslan'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan teknik direktörlerle ilgili son gelişmeleri paylaşan Senad Ok, "Aykut Hoca'nın ismi çok gündemde değil ama teklif yapılsa da bu yönetimle çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü çok kırgın ayrıldı. Tayfun Korkut ismi gündeme geldi. Menajeri Harun Arslan ile konuştum. 'Bizi kimse aramadı, benim bu konudan haberim yok' dedi. Yarın veya ilerleyen günlerde haber giderse bilemiyorum. Lucescu ismi gündemde. 74 yaşında. Hollandalı bir teknik adam geldi, yapamadı. Ersun Hoca geldi, yapamadı. Dünya ve Avrupa futboluyla birlikte Türkiye'yi iyi bilen bir Lucescu var. Hem Türkiye'yi, hem de Avrupa'yı biliyor. Lucescu gündemde ama belki de sportif direktör olarak düşünülebilir. Belki bu sezonun kalanında hoca olarak, yeni sezonda sportif direktör olarak değerlendirilebilir. Roger Schmidt ismi gündemde. Trabzonspor maçından sonra teknik direktör konusu daha da netleşebilir." ifadelerini kullandı.

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Tayfun Korkutun menajerinden açıklama: Bizi kimse aramadı

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