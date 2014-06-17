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17.06.2014 - 09:30 |

Tayfur Havutçu, Çaykur Rizespor ile anlaştı!

Teknik direktör konusunu uzun zamandır netleştiremeyen Çaykur Rizespor, Tayfur Havutçu'yla anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibine olumlu yanıt veren genç hoca, Başkan Metin Kalkavan'la yaptığı toplantıdan el sıkışarak ayrıldı.

Tayfur Havutçu, Çaykur Rizespor ile anlaştı!
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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’dan ret cevabı alan Çaykur Rizespor’da başkan Metin Kalkavan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada “Çarşamba günü yeni hocamızı açıklayacağım” ifadesini kullanmıştı. Alternatif isimlere yönelen Yeşil-MaviliSler’in Tayfur Havutçu’yla temas kurduğu iddia edilmişti. Karadeniz temsilcisinde dün de Havutçu konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı bildirildi. Başkan Kalkavan ve kurmaylarının yaptığı son zirveden de Havutçu’ya onay çıktığı öğrenildi. Genç teknik adamla yüz yüze görüşmeye hazırlanan yönetimin Havutçu’dan gelecek olumlu cevapla yarın yeni teknik direktörünü kamuoyuna açıklayacağı ifade edildi.

İlk deneyimi Beşiktaş’la

Tayfur Havutçu profesyonel anlamda ilk hocalık deneyimini Beşiktaş’ta yaşadı. Siyah-Beyazlılar’da Carlos Carvalhal ile yolların ayrılmasından sonra Beşiktaş Yönetimi, takımın başına dönemin yardımcı teknik direktörü olan Tayfur Havutçu’yu getirmişti. 9 sene boyuncu formasını terlettiği kulüple başarılı bir grafik çizemeyen Havutçu, adeta eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

(Fanatik)



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