TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni sezon öncesi konuştu. Başkan Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlerin maçların seyircili oynanabilmesi adına çok önemli olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, "7 Ağustos'ta Basketbola Dönüş Protokolü'nü yayımladık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mayıs'ta ligleri mevcut haliyle tescil etmiştik. ING Basketbol Süper Ligi'ni aldığımız sıkı tedbirlerle 26 Eylül'de başlatmayı planlıyoruz. İki senaryomuz var. Bu süreçte iyi çalıştık. Önümüzdeki günlerde Ankara'ya bir seyahatimiz olacak. Yeni sezonun nasıl olacağını, yüzde 25-30 kapasitede seyircili oynanıp oynanmayacağını görüşeceğiz. Sağlık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile yapacağımız görüşmeleri kulüplerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Kulüplerle oturup konuşacağız. Önceliğimiz sağlık olacak. Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU'NDAN ATAMAN'A ELEŞTİRİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik eleştiride bulundu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Türkoğlu, Ergin Ataman'ın her fırsatta federasyonun aldığı kararları eleştirdiğini aktardı.

Türkoğlu, "Sadece Türk basketbolunu eleştiren bu değerli kulübümüzün çalışanı geçen gün bir açıklama yaptı. Almış olduğumuz karardan sonra THY Avrupa Ligi'ne emsal teşkil ettiğini söyledi. Aslında bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu söylemiş oldu" - "Buradan o arkadaşa söylemek isterim. Bizi Avrupa Ligi'nde tek Türk antrenör olarak temsil ettiği için paradan korkmasın. Alacağı her cezayı Türkiye Basketbol Federasyonu ödeyecektir" dedi.

Ataman'ın para cezası alacağı için Avrupa Ligi'ni eleştirmekten korktuğunu savunan Hidayet Türkoğlu, "Bazen hayranlıkla izlediğimizi ve şaşırdığımızı söylemek istiyoruz. Bu arkadaş geçen gün bizi eleştirirken istemeden de olsa övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği ama eleştirmekten korktuğu Avrupa Ligi... Çünkü para cezası alacağı için. Sadece Türk basketbolunu eleştiren bu değerli kulübümüzün çalışanı geçen gün bir açıklama yaptı. Almış olduğumuz karardan sonra THY Avrupa Ligi'ne emsal teşkil ettiğini söyledi. Aslında bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu söylemiş oldu. Avrupa Ligi 10 gün sonra bizimle aynı kararı aldı ama bu çalışanımız onlarla ilgili yorum yapmadı. Buradan o arkadaşa söylemek isterim. Bizi Avrupa Ligi'nde tek Türk antrenör olarak temsil ettiği için paradan korkmasın. Alacağı her cezayı Türkiye Basketbol Federasyonu ödeyecektir." diye görüş belirtti.

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