TBF BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu'ndan yeni yÄ±l mesajÄ±

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, yeni yÄ±l ile ilgili olarak bir mesaj yayÄ±nladÄ±.Â

TÃ¼rkoÄŸluâ€™nun mesajÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"Basketbol ailemizin deÄŸerli Ã¼yeleri ve sevgili basketbolseverler,

2020 yÄ±lÄ± baÅŸlarken; TÃ¼rk basketbolunda hem sportif hem de kurumsal anlamda yaÅŸanacak Ã¶nemli geliÅŸmelerin heyecanÄ± iÃ§indeydik. A Erkek Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z Kanadaâ€™da olimpiyatlar iÃ§in mÃ¼cadele etmeye hazÄ±rlanÄ±yor, temsilcilerimiz Avrupa kupalarÄ±nda Ã¼lkemizi gururlandÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlardÄ±. Ancak yÄ±lÄ±n hemen baÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan Kovid-19 pandemisi maalesef spor organizasyonlarÄ±nda da bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere ve yeni dÃ¼zenlemelere sebep oldu.

BÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmeler, 2021 yÄ±lÄ±nÄ± TÃ¼rk basketbolu iÃ§in daha da Ã¶nemli kÄ±lmakla birlikte; geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pandemi yÄ±lÄ±nda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar yeni yÄ±la dair umutlarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rdÄ±.

Ã–ncelikle; yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zorlu gÃ¼nlerde, Kovid-19 pandemisiyle en Ã¶n saflarda canla baÅŸla mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Onlar 2020â€™nin gerÃ§ek kahramanlarÄ± oldular.

Pandemiyle birlikte hayatÄ±n her alanÄ±nda olduÄŸu gibi sporda da sÃ¼regelen alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±k. Basketbol heyecanÄ±nÄ± salonlarda seyircisiyle buluÅŸturamasak da; bu heyecanÄ±n devam etmesi ve maÃ§larÄ±n sÃ¼rmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bÃ¼tÃ¼n ekip arkadaÅŸlarÄ±ma, gerekli Ã¶nlemleri alarak maÃ§lara hazÄ±rlanan ve mÃ¼sabakalarda bÃ¼tÃ¼n tutkusuyla hazÄ±r bulunan deÄŸerli kulÃ¼plerimizin sporcularÄ±na, teknik ve idari personeline, milli takÄ±mlarÄ±mÄ±za minnettarÄ±m.

Bu noktada bir baÅŸlÄ±k da basketbola olan inanÃ§larÄ± ve desteklerini her fÄ±rsatta kanÄ±tlayan sponsorlarÄ±mÄ±z iÃ§in aÃ§mak istiyorum. Ä°ÅŸ ortaklarÄ±mÄ±z olarak konumlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sponsorlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±yla Kovid-19 sÃ¼recinin yÃ¶netimi konusunda yeniden anlaÅŸma saÄŸlamakla kalmayarak basketbola yeni sponsorlar kazandÄ±rmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. Basketbolumuzun deÄŸerli paydaÅŸlarÄ±na bize duyduklarÄ± gÃ¼ven ve birlikteliÄŸimize olan inanÃ§larÄ± iÃ§in bir kez daha ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum.

2020 yÄ±lÄ±nÄ±n bizler iÃ§in bir baÅŸka Ã¶nemli olayÄ±, Kovid-19â€™un etkilerinin Ã¼lkemizde de hissedildiÄŸi dÃ¶nemin hemen baÅŸÄ±nda devreye soktuÄŸumuz, aslÄ±nda temelleri Ã§ok Ã¶nceden atÄ±lan uzaktan eÄŸitim platformumuz TBF Akademiâ€™ydi. Kurumsal vizyonumuzun bir yansÄ±masÄ± olan TBF Akademi ile TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerinden basketbola ilgi duyanlar ve bu sporu profesyonel hayatlarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± yapmak isteyenler, Ã§eÅŸitli alanlarda online eÄŸitimlere ulaÅŸÄ±p, sertifika almaya hak kazanabiliyorlar. Pandemi sÃ¼recinde tÃ¼m federasyonlarÄ±n toplamÄ±ndan daha fazla eÄŸitim dÃ¼zenleyerek sadece TÃ¼rkiyeâ€™ye deÄŸil bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduk. Ã–zellikle uzaktan eÄŸitimin bu denli Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ± bir ortamda TBF Akademiâ€™de geldiÄŸimiz noktadan gurur duyuyoruz.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±l ayrÄ±ca, Ã¼lkemizde basketbol kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ oluÅŸturmak adÄ±na attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n bir kez daha karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±l oldu. BilindiÄŸi gibi 2019â€™da gÃ¶rsel basketbol hafÄ±zamÄ±z, â€˜TÃ¼rkiyeâ€™nin Basketbol AÅŸkÄ±â€™ kitabÄ±nÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±k. 2020â€™de buna ek olarak, akademik bir kaynak olarak okutulabilecek nitelikte â€˜TÃ¼rkiye Basketbol Tarihiâ€™ kitabÄ±nÄ± okuyucularla buluÅŸturduk.

Uzun zamandÄ±r titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu yerine yapÄ±lacak Basketbol GeliÅŸim Merkezi projemizde gerekli yasal izinleri tamamlayarak uygulama aÅŸamasÄ±na geldik. TÃ¼rk basketbolunda Ã¶nemli bir eksikliÄŸi gidererek milli takÄ±mlarÄ±mÄ±za ve genÃ§lerimize Avrupaâ€™da ve dÃ¼nyada Ã¶rnek olabilecek bir tesis kazandÄ±rmak iÃ§in ilk kazmayÄ± 2021 yÄ±lÄ±nda vurmayÄ± hedefliyoruz.

Basketbol ailemizin deÄŸerli Ã¼yeleri ve sevgili basketbolseverler,

Yeni yÄ±lÄ±n, Ã¼lkemiz ve milletimiz iÃ§in gÃ¼zellikler getirmesini temenni eder, tÃ¼m basketbolseverlere mutlu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir yÄ±l dilerken; 2021 iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k arzumuzun basketbolu seyircisiyle buluÅŸturabilmek ve tamamen saÄŸlÄ±klÄ± bir ortamda, basketbolda yeni baÅŸarÄ±larla beraberce sevineceÄŸimiz gÃ¼nleri yaÅŸamak olduÄŸunu belirtmek isterim.

Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle yeni yÄ±lÄ±nÄ±zÄ± kutlar, herkese saÄŸlÄ±k ve spor dolu bir yÄ±l dilerim."