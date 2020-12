TBF BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu'ndan yeni yÄ±l mesajÄ±

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yıl ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

Türkoğlu’nun mesajı şu şekilde:

"Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler,

2020 yılı başlarken; Türk basketbolunda hem sportif hem de kurumsal anlamda yaşanacak önemli gelişmelerin heyecanı içindeydik. A Erkek Milli Takımımız Kanada’da olimpiyatlar için mücadele etmeye hazırlanıyor, temsilcilerimiz Avrupa kupalarında ülkemizi gururlandırmayı sürdürüyorlardı. Ancak yılın hemen başında bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi maalesef spor organizasyonlarında da bazı değişikliklere ve yeni düzenlemelere sebep oldu.

Bütün bu gelişmeler, 2021 yılını Türk basketbolu için daha da önemli kılmakla birlikte; geride bıraktığımız pandemi yılında attığımız geleceğe dönük adımlar yeni yıla dair umutlarımızı artırdı.

Öncelikle; yaşadığımız zorlu günlerde, Kovid-19 pandemisiyle en ön saflarda canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar 2020’nin gerçek kahramanları oldular.

Pandemiyle birlikte hayatın her alanında olduğu gibi sporda da süregelen alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Basketbol heyecanını salonlarda seyircisiyle buluşturamasak da; bu heyecanın devam etmesi ve maçların sürmesi için çalışan bütün ekip arkadaşlarıma, gerekli önlemleri alarak maçlara hazırlanan ve müsabakalarda bütün tutkusuyla hazır bulunan değerli kulüplerimizin sporcularına, teknik ve idari personeline, milli takımlarımıza minnettarım.

Bu noktada bir başlık da basketbola olan inançları ve desteklerini her fırsatta kanıtlayan sponsorlarımız için açmak istiyorum. İş ortaklarımız olarak konumlandırdığımız sponsorlarımızın tamamına yakınıyla Kovid-19 sürecinin yönetimi konusunda yeniden anlaşma sağlamakla kalmayarak basketbola yeni sponsorlar kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbolumuzun değerli paydaşlarına bize duydukları güven ve birlikteliğimize olan inançları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

2020 yılının bizler için bir başka önemli olayı, Kovid-19’un etkilerinin ülkemizde de hissedildiği dönemin hemen başında devreye soktuğumuz, aslında temelleri çok önceden atılan uzaktan eğitim platformumuz TBF Akademi’ydi. Kurumsal vizyonumuzun bir yansıması olan TBF Akademi ile Türkiye’nin her yerinden basketbola ilgi duyanlar ve bu sporu profesyonel hayatlarının parçası yapmak isteyenler, çeşitli alanlarda online eğitimlere ulaşıp, sertifika almaya hak kazanabiliyorlar. Pandemi sürecinde tüm federasyonların toplamından daha fazla eğitim düzenleyerek sadece Türkiye’ye değil bütün dünyaya örnek olduk. Özellikle uzaktan eğitimin bu denli önem kazandığı bir ortamda TBF Akademi’de geldiğimiz noktadan gurur duyuyoruz.

Geride bıraktığımız yıl ayrıca, ülkemizde basketbol kültürü oluşturmak adına attığımız adımların bir kez daha karşılığını aldığımız yıl oldu. Bilindiği gibi 2019’da görsel basketbol hafızamız, ‘Türkiye’nin Basketbol Aşkı’ kitabını yayımlamıştık. 2020’de buna ek olarak, akademik bir kaynak olarak okutulabilecek nitelikte ‘Türkiye Basketbol Tarihi’ kitabını okuyucularla buluşturduk.

Uzun zamandır titiz bir çalışma yürüttüğümüz, Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projemizde gerekli yasal izinleri tamamlayarak uygulama aşamasına geldik. Türk basketbolunda önemli bir eksikliği gidererek milli takımlarımıza ve gençlerimize Avrupa’da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis kazandırmak için ilk kazmayı 2021 yılında vurmayı hedefliyoruz.

Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler,

Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için güzellikler getirmesini temenni eder, tüm basketbolseverlere mutlu ve başarılı bir yıl dilerken; 2021 için en büyük arzumuzun basketbolu seyircisiyle buluşturabilmek ve tamamen sağlıklı bir ortamda, basketbolda yeni başarılarla beraberce sevineceğimiz günleri yaşamak olduğunu belirtmek isterim.

Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese sağlık ve spor dolu bir yıl dilerim."