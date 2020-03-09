TBF yetkilileri, SÃ¼per Lig temsilcileriyle bir araya geldi

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde yer alan kulÃ¼plerin temsilcileriyle buluÅŸtu.Â

TBF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±ya TBF Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Ã–mer Onan, TBF Erkek Ligleri DirektÃ¶rÃ¼ Derya Yannier, ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde yer alan kulÃ¼plerin temsilcileri ile sporcularÄ± temsilen Sinan GÃ¼ler, OÄŸuz SavaÅŸ, Mehmet YaÄŸmur, Samet Geyik ve Can Korkmaz'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ki bÃ¶lÃ¼m halinde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±larda, TBF'nin hukuk ve finans departmanÄ± yetkililerinin, kulÃ¼plerin hukuk ve finans profesyonellerine KulÃ¼p Mali Denetim ve Lisans talimatÄ±yla ilgili eÄŸitim verdiÄŸi ve fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.