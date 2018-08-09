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09.08.2018 - 16:42 |

TBMM Başkan Vekili Gök'ten Ankaragücü'ne destek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Levent Gök, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

TBMM Başkan Vekili Gök'ten Ankaragücü'ne destek!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Levent Gök, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Mehmet Yiğiner'i makamında ziyaret eden Levent Gök'ün, sezonluk kombine kart satın alarak kulübe destek mesajı verdiği aktarıldı.

Ziyareti sırasında, MKE Ankaragücü'nün takdire şayan bir başarı elde ettiğini dile getiren Levent Gök'ün, "Başarılarınızı Süper Lig'de de sürdüreceğinize yürekten inanıyorum. Ayrıca MKE Ankaragücü'nü zor günlerden alıp, bugünlere getiren Sayın Başkan Mehmet Yiğiner ve ekibine de teşekkür ediyorum. Ankaragücü'nün 19 Mayıs Stadı'na bir an önce kavuşmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in de verdiği destek nedeniyle Levent Gök'e teşekkür ettiği vurgulandı.

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