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HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri TDS Baskonia-Fenerbahçe Beko: 86-68
18.11.2020 - 07:17 | | ANKARA (AA) -

TDS Baskonia-Fenerbahçe Beko: 86-68

Turkish Airlines EuroLeague’de 2020-21 sezonunun dokuzuncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda TDS Baskonia'ya 86-68 mağlup oldu.

TDS Baskonia-Fenerbahçe Beko: 86-68
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Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9'uncu haftasında İspanya deplasmanında TDS Baskonia'ya 86-68 yenildi. Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligdeki 5'inci yenilgisini alırken, Baskonia ise 7'nci maçında 3'üncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikada 9-0'lık üstünlük yakaladı. Vesely ile boyalı alanı iyi kullanan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Dragic'in skorer oyunuyla üstünlüğü eline alan Baskonia, 14'üncü dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 31-25. Devrenin sonunda farkı çift hanelere (44-33) çıkaran İspanya temsilcisi, soyunma odasına 45-36'lık üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte Polonara'nın sayılarıyla ev sahibi ekip 24'üncü dakikada farkı 13'e çıkardı: 53-40. Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'nin hem savunma hem de hücumdaki etkili oyunuyla 29'uncu dakikada farkı 1'e indirdi: 60-59. Baskonia, çeyreğin sonunda yakaladığı 4-0'lık seriyle final periyoduna 64-59'luk skorla üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan İspanyol ekibi, Peters'in basketleriyle farkı 14'e kadar çıkardı: 75-61. Kalan bölümde iyi oyununu sürdüren Baskonia, sahadan 18 sayılık farkla 86-68 galip ayrıldı.

 Salon: Buesa Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya)

TDS Baskonia: Vildoza 11, Kurucs, Giedraitis 19, Polonara 3, Jekiri 4, Henry 4, Sedekerskis, Diop, Fall 4, Peters 25, Dragic 16.

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 9, Brown 10, Ulanovas, Barthel 2, Vesely 15, Hamilton 2, Melih Mahmutoğlu, Pierre 11, Kenan Sipahi 11, Eddie 6, Ahmet Düverioğlu 2.

1. Periyot: 20-21

Devre: 45-36

3. Periyot: 64-59

Beş faulle oyundan çıkan: 39.59 Eddie (Fenerbahçe Beko)

TDS Baskonia-Fenerbahçe Beko: 86-68

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