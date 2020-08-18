Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İlyas Namoğlu için ilk önce TSYD'nin Levent'teki merkezinde bir tören gerçekleştirildi.

Namoğlu'nun ailesinin ve sevenlerinin katıldığı törende dernek başkanı Oğuz Tongsir de bir konuşma gerçekleştirdi.

TSYD'deki törenin ardından İlyas Namoğlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.