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HaberlerTrabzonspor Haberleri Tek başına güç!
27.11.2019 - 08:00 |

Tek başına güç!

Bordo-mavililerde Sörloth gündemden düşmüyor. Sturridge gibi bir yıldızın gölgesinde kalmadan büyük bir başarı yakalayan Norveçli Ankaragücü maçındaki istatistikleriyle göz kamaştırıyor

Tek başına güç!
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Trabzonspor’da herkesin konuştuğu isim Alexander Sörloth oldu. Norveçli golcü, sezon başından beri yakaladığı başarılı çizgiyi Ankaragücü deplasmanında da devam ettirdi. Sezon başında yıldız transfer Daniel Sturridge’in gölgesinde kalmasından endişe edilen 23 yaşındaki forvet, tam tersi bir şekilde takımının en büyük hücum gücü oldu.

12 lig maçında da sahada yer alan Sörloth, rakip filelere 7 gol attı, 3 asist yaptı. Bilhassa son Ankaragücü maçındaki performansıyla alkışları toplayan yıldız isim, Ünal Karaman’dan tam not aldı. Ankara deplasmanında maç boyunca 12 kez rakip ceza sahasında yer alan genç golcü, yüzde 92’lik isabetiyle en iyi pas yüzdesini elde eden futbolcu konumuna çıktı.

Sörloth, attığı 5 çalımla da maça damgasını vurdu. Başarılı futbolcu, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçları hesaba katıldığında sezonun en iyi futbolunu oynadı.

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