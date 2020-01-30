Tek taraflı ayrılık

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı’nın 2022’de bitecek sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi.

Siyah-beyazlı yönetim, Kartal’ın geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a elendiği son 16 turu maçının ardından başarısız sonuçlar nedeniyle Avcı’nın görevine son vermişti.Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı’nın 2022’de bitecek sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi.

Siyah-beyazlı yönetim, Kartal’ın geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a elendiği son 16 turu maçının ardından başarısız sonuçlar nedeniyle Avcı’nın görevine son vermişti.Beşiktaş’ın, Abdullah Avcı’nın sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği belirlendi. Siyah-beyazlıların, 3 Temmuz 2019 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak için zemin aradığı ancak bu girişiminden sonuç alamadığı öğrenildi.

Buna göre Beşiktaş Kulübü sözleşmenin tek taraflı fesh edilmesi nedeniyle yeni bir kulüpte görev alana kadar Abdullah Avcı’ya ödeme yapmaya devam edecek. Avcı’ya sahalara döneceği tarihe kadar aylık 1 milyon lira ödenecek. Tecrübeli teknik adamla, eski başkan Fikret Orman döneminde yıllık 12 milyon lira karşılığında sözleşme yapılmıştı.

Alacağı da var

Mukavele şartlarına göre Abdullah Avcı’nın yeni bir kulüpte çalışmaya başladığı tarihte Beşiktaş ödeme yapmayı durduracak. Bu arada Avcı’nın siyah-beyazlı kulüpten 6 maaş alacağı bulunduğu ve bu paranın da kendisine ayrıca ödeneceği ifade edildi.