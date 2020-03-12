Teklif çok, gelen yok

SENAD OK

Fenerbahçe’de teknik adam arayışı sürüyor. Sarı-lacivertliler ilk etapta yabancı ve kamuoyunda güçlü adaylara teklif götürdü. Bu isimlerden biri de Alman çalıştırıcı Roger Schmidt oldu. Ancak Schmidt kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini bildirdi ve dün PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Temas kurulan Schmidt ayarındaki diğer isimler de Avrupa’da kalmak istediklerini bildirdi. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim ilk etapta Avrupa’da yürütülen hoca arayışlarında tam olarak aradığını bulamadı. Bu gelişmeler doğrultusunda ilk günden bu yana listede olan Mircea Lucescu ismi öne çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün ne ekonomik durumu ne de sportif durumu iyi bir yabancı teknik adamı takımın başına getirmek için yeterli değil. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yapan kulüp aynı zamada TFF’nin kulüp lisans limitlerine de uymak zorunda.

Mali sıkıntı

Kulübün zaten mali açıdan ciddi sıkıntısı bulunuyor. Bu ekonomik tablo sebebiyle birçok yabancı teknik adamın isteyeceği güçlü kadroyu kurması zor görünüyor. İkinci bir konu ise eldeki kadro... Takımın ciddi takviyelere ihtiyacı olacak. Bu nedenle de iddialı çalıştırıcılar kendini riske atmak istemiyor.

Sarı-lacivertlilerin Ersun Yanal’ın istifası sonrası takımın başına pro lisanslı bir teknik adam getirmek için iki hafta süresi vardı. Bu süre Konyaspor maçıyla dolacak. Konyaspor maçı ardından ya yeni teknik adam bulunacak ya da pro lisans sahibi altayapı koordinartörü Serdar Dayat ve Şenol Çorlu’dan biri ta kımın başında maça çıkacak.