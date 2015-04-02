Teknik direktör Cesarettin Alptekin vefat etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, uzun yıllar görev yapan 62 yaşındaki teknik direktör Cesarettin Alptekin, doğum gününde vefat etti.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Alptekin'in dün akşam geç saatlerde kalp krizi geçirdiği, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze uzun yıllar hizmet vermiş eski futbolcumuz ve eski teknik direktörümüz Cesarettin Alptekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Cesarettin Alptekin'e Allah'tan rahmet, Alptekin ailesi başta olmak üzere Çaykur Rizespor camiası ve tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."



Alptekin'in, Çaykur Rizespor karnesi

Cesarettin Alptekin, 1972-1979 yılları arasında 6 sezon Çaykur Rizespor'da futbol oynadı. Çaykur Rizespor'da 2 kez teknik direktörlük görevine getirilen Alptekin, 1983-1984, 1984-1985, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında teknik direktörlük yaptı. Alptekin, 1984-1985 sezonunda takımı Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

2007-2008 Süper Lig sezonunun son iki haftasında geçici olarak Çaykur Rizespor teknik direktörlüğünü üstlenen Alptekin, son olarak 2009-2011 yıllarında altyapı sorumlusu olarak görev aldı. Cesarettin Alptekin, Çaykur Rizespor'da en fazla maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduruyordu.