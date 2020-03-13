Teknik direktÃ¶rÃ¼nde koronavirÃ¼s Ã§Ä±kan Mesut Ã–zil konuÅŸtu

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Ã–zil, "Futbolun ÅŸu anda Ã§ok Ã¶nemi yok. SaÄŸlÄ±k, her ÅŸeyden Ã§ok daha Ã¶nemli." yorumunda bulundu.Â

Mesut Ã–zil, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "AlabileceÄŸiniz tÃ¼m Ã¶nlemleri alÄ±n, Ã¶zellikle yÃ¼ksek risk altÄ±nda olanlara karÅŸÄ± dikkatli ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceli olun. Bu kÃ¼resel sorunla uÄŸraÅŸÄ±rken, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan doktorlara, hemÅŸirelere ve bilim adamlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etmeyi unutmamalÄ±yÄ±z. BÃ¼yÃ¼k baskÄ± altÄ±ndalar, saygÄ± ve minnettarlÄ±ÄŸÄ± hak ediyorlar." ifadelerini kullandÄ±.Â

TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman oyuncunun forma giydiÄŸi Arsenal'da teknik direktÃ¶r Mikel Arteta'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.