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13.03.2020 - 19:31 | | AA

Teknik direktöründe koronavirüs çÄ±kan Mesut Özil konuÅŸtu!

Arsenal'da forma giyen Mesut Ã–zil, "Futbolun ÅŸu anda Ã§ok Ã¶nemi yok. SaÄŸlÄ±k, her ÅŸeyden Ã§ok daha Ã¶nemli." yorumunda bulundu.Â

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Ã–zil, "Futbolun ÅŸu anda Ã§ok Ã¶nemi yok. SaÄŸlÄ±k, her ÅŸeyden Ã§ok daha Ã¶nemli." yorumunda bulundu.Â 

Mesut Ã–zil, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "AlabileceÄŸiniz tÃ¼m Ã¶nlemleri alÄ±n, Ã¶zellikle yÃ¼ksek risk altÄ±nda olanlara karÅŸÄ± dikkatli ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceli olun. Bu kÃ¼resel sorunla uÄŸraÅŸÄ±rken, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan doktorlara, hemÅŸirelere ve bilim adamlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etmeyi unutmamalÄ±yÄ±z. BÃ¼yÃ¼k baskÄ± altÄ±ndalar, saygÄ± ve minnettarlÄ±ÄŸÄ± hak ediyorlar." ifadelerini kullandÄ±.Â 

TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman oyuncunun forma giydiÄŸi Arsenal'da teknik direktÃ¶r Mikel Arteta'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.

Teknik direktÃ¶rÃ¼nde koronavirÃ¼s Ã§Ä±kan Mesut Ã–zil konuÅŸtu

Teknik direktÃ¶rÃ¼nde koronavirÃ¼s Ã§Ä±kan Mesut Ã–zil konuÅŸtu

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