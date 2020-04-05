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05.04.2020 - 07:00 |

Teknik heyetten Fenerbahçeli futbolculara uyarı!

Koronavirüs nedeniyle evlerde kalan Fenerbahçeli futbolculara teknik heyetten önemli bir uyarı geldi. Sakatlık riskine karşı program dışında ekstra çalışmamaları istendi

Teknik heyetten Fenerbahçeli futbolculara uyarı!

SENAD OK

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden dışarı çıkmayan Fenerbahçeli futbolculara teknik heyetten önemli uyarılar geldi.

Futbolculardan kendilerine verilen program dışında ekstra çalışmamaları istendi. E-Antrenman sistemi üzerinden çalışmalar yapan futbolcular teknik heyetin yönlendirmesiyle çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Bunun yanısıra bireysel antrenmanlar da yapılıyor.

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Saha antrenmanı yapılmadığı ve belli bir süre daha yapılamayacağı için program dışındaki ekstra çalışmalar futbolcuları sakatlayabilir. Özellikle her şey normale döndüğünde ve saha çalışmaları başladığında sakatlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle sadece kulübün verdiği programın uygulanmasının doğru olduğu belirtildi.

Spor salonu gibi
Futbolcuların tamamı kendilerine verilen programı uygulamak için evlerini spor salonuna çevirdi. Koşu bantları, ağırlıklar ve farklı aletlerle bu programlar uygulanıyor.
Birçoğu da antrenmanlarını sosyal medya üzerinde paylaşıyor. Futbolcular bütün gün evde olduğu için kilolarını da korumaları gerekiyor. Bu yüzden antrenman temposunun yanında uymaları gereken yemek programları da verildi. Herkesten kilo almamaya dikkat etmeleri istendi.

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Teknik heyetten Fenerbahçeli futbolculara uyarı

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