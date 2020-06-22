Teknik heyetten Muriç'e uyarı!

Muriç etkisizdi

Fenerbahçe’de Vedat Muriç istediği performansı gösteremedi. 90 dakikada 3 pozisyona giren Kosovalı yıldız beklentilerden uzak kaldı. Özellikle ilk yarıda net bir fırsatı kaçıran Muriç, ikinci yarıda takımının ihtiyaç duyduğu golü kaydedemedi.

Muriç’e sık sık teknik ekipten uyarılar geldi. Tahir Karapınar, ‘Daha çok top iste’ diyerek sık sık 25 yaşındaki forveti uyardı.

‘Çok fazla top kaybediyoruz’

Fenerbahçe’nin Gineli savunmacısı Simon Falette, savunmada zaaflarımızın olduğunu ve ev sahibi ekibin zaman zaman daha fazla adamla hücum yapma fırsatı yakaladığını belirtti, “Kulübümüz ve taraftarlarımız için üzgünüz ama pozitif kalmamız ve bir sonraki maç için çalışmamız lazım” dedi.

Falette, “Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. Bugün iki gol yedik ama ilerde de çok top kaybediyoruz. Bu nedenle defansta az adamla yakalanabiliyoruz. Gustavo, normalde kendisi bir savunmacı olmamasına rağmen çok tecrübeli ve çok iyi oynuyor” ifadelerini kullandı.