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07.10.2016 - 02:30 |

Telafisi İzlanda'da

Tolga Ciğerci ve Kaan Ayhan alınan bir puana sevinmediklerini söyledi. Ay-yıldızlı futbolcular, İzlanda deplasmanından galibiyetle dönerek, iki puanlık kaybı telafi edeceklerini ifade etti.

Telafisi İzlanda'da
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Ay-yıldızlı futbolcularımız maçtan sonra kaybedilen 2 puanın üzüntüsü içindeydi. Teknik Direktör Fatih Terim’in ikinci yarıda sahaya sürdüğü oyunculardan Tolga Ciğerci ve Kaan Ayhan, İzlanda deplasmanından galibiyetle dönecek güçte olduklarını dile getirdi.

Ukrayna’ya karşı ikinci yarıda üstün bir futbol oynadıklarının altını çizen Tolga, “İlk yarıda hatalar yaptık. İkinci yarıda ise maçı kazanabilirdik, ama olmadı. İzlanda çok iyi defans yapan bir takım. Üç puan almaya gidiyoruz, inşallah bunu başarırız. Rakiplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor” dedi.

Kaan Ayhan, Ukrayna karşısında galibiyeti kaçırdıklarını ifade ederken, İzlanda maçı için umutlu konuştu. Genç gurbetçi, “Bence 1 puan almadık, iki puan kaybettik. Bana göre ikinci devre oynadığımız futbolla kazanmayı hak ettik. Ancak bu grupta her şey mümkün. Önümüzde İzlanda maçımız var. İnşallah orada galip geleceğiz” yorumunu yaptı.

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