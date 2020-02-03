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03.02.2020 - 07:00 |

Telekom’da saygı zamanı! Kobe Bryant unutulmadı...

Cim-Bom taraftarı efsanelerini unutmadı, bunun yanında hayatını kaybeden Kobe Bryant da Türk Telekom Stadı’nda anıldı.

Telekom’da saygı zamanı! Kobe Bryant unutulmadı...

Cim-Bom taraftarı efsanelerini unutmadı, bunun yanında hayatını kaybeden Kobe Bryant da Türk Telekom Stadı’nda anıldı.
Sarı-kırmızılılar, unutulmayan golcü Metin Oktay’ın 84. doğum gününde Kral’ı andı. Karşılaşma öncesi stadyumun skorbordlarından efsane isim için hazırlanan klip oynatıldı ve klip esnasında “Kalbimizden Metin Oktay” anonsu yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde 90 yaşında hayatını kaybeden Türk boksunun ve Galatasaray’ın efsane milli boksörü Garbis Zakaryan da Türk Telekom Stadı’nda unutulmadı. Zakaryan’ın görüntülerinin yer aldığı bir klip stadın skorboardlarından yansıtıldı.
26 Ocak’ta geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant da statta anıldı. Stadyumun skorbordlarından Bryant’ın 2011 yılında Galatasaray antrenmanını ziyaret ettiği görüntülerin yer aldığı bir klip gösterildi.

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