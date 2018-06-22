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22.06.2018 - 02:30 |

Televizyon hâlâ zirvede

Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana reyting rekorları kırılırken, futbolseverlerin hangi mecralar üzerinden maçları takip ettiği analiz edildi.

Televizyon hâlâ zirvede
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Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana reyting rekorları kırılırken, futbolseverlerin hangi mecralar üzerinden maçları takip ettiği analiz edildi.

Kupada yer alan 32 ülkenin 27’sinden yapılan araştırmada oran oran mecralar verildi. Buna göre yüzde 62 ile televizyon öne çıktı. Internet üzerinden yüzde 25 ile takip dikkat çekti. Mobil araçlardan da yüzde 13’lük bir takip olurken, tablet yüzde 8 ve radyo yüzde 6 ile son sıralarda geldi.

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