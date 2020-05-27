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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Telles, PSG ile anlaştı! Galatasaray'a 2.5 milyon euro...
27.05.2020 - 11:50 |

Telles, PSG ile anlaştı! Galatasaray'a 2.5 milyon euro...

Fransa'da futbolun durmasıyla beraber transfere yönelen PSG'nin Porto'da oynayan sol bek Alex Telles konusunda 25 milyon euroya anlaşmaya vardığı kaydedildi. Anlaşma gereği, sarı-kırmızılılar Brezilyalı yıldız sayesinde 2.5 milyon euro pay alacak.

Telles, PSG ile anlaştı! Galatasaray'a 2.5 milyon euro...
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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Avrupa'da futbolun durduğu ülkelerden Fransa'da transfer çalışmaları erken başladı. A Bola'da yer alan haberde; Porto'da forma giyen sol bek Alex Telles'in PSG'ye transferinin gerçekleştiği kaydedildi.

Buna göre; transferin 25 milyon euroya bittiği öne sürüldü.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin Portekiz'de sezon başladıktan sonra olacağı aktarıldı. Corona virüs nedeniyle ertelenen Portekiz'deki lig 4 Haziran'da başlayacak.

Anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden yüzde 10'luk bir pay alması bekleniyor. Transfer 25 milyon euroya resmileşirse; Alex Telles sayesinde sarı-kırmızılılar 2.5 milyon euro kazanacak.

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