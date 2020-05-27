27.05.2020 - 11:50 |
Telles, PSG ile anlaştı! Galatasaray'a 2.5 milyon euro...
Fransa'da futbolun durmasıyla beraber transfere yönelen PSG'nin Porto'da oynayan sol bek Alex Telles konusunda 25 milyon euroya anlaşmaya vardığı kaydedildi. Anlaşma gereği, sarı-kırmızılılar Brezilyalı yıldız sayesinde 2.5 milyon euro pay alacak.
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler
Avrupa'da futbolun durduğu ülkelerden Fransa'da transfer çalışmaları erken başladı. A Bola'da yer alan haberde; Porto'da forma giyen sol bek Alex Telles'in PSG'ye transferinin gerçekleştiği kaydedildi.
Buna göre; transferin 25 milyon euroya bittiği öne sürüldü.
Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin Portekiz'de sezon başladıktan sonra olacağı aktarıldı. Corona virüs nedeniyle ertelenen Portekiz'deki lig 4 Haziran'da başlayacak.
Anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden yüzde 10'luk bir pay alması bekleniyor. Transfer 25 milyon euroya resmileşirse; Alex Telles sayesinde sarı-kırmızılılar 2.5 milyon euro kazanacak.