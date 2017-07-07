Teodosic, Los Angeles Clippers ile anlaştı

CSKA Moskova'nın yıldız oyuncu kurucusu Milos Teodosic, NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers ile anlaşmaya vardı. Clippers, Paul'un ayrılışının ardından gard pozisyonunu Teodosic ile doldurmuş oldu.

Teodosic, Clippers’ın ikinci yılı opsiyonlu olmak üzere iki sezon için verdiği 12.3 milyon Dolar değerindeki teklifi kabul etti. 30 yaşındaki oyun kurucu geçen sezonun sonunda basketbol kariyerine NBA’de devam etmek istediğini açıklamıştı.

(Fanatik)