Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu
01.02.2021 - 16:07 | | AA

Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Süper Lig'de karşılaşacak Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman daha önce 15 kez birbirlerine rakip oldu. Tecrübeli teknik adamların rekabetinde Terim, galibiyet sayılarında 6-3 önde bulunuyor

Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu
ABONE OL

Süper Lig'in 23. haftasında salı günü karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

Terim galibiyetlerde üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti.

Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.

İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.

Terim-Kocaman rekabeti

Fatih Terim ile Aykut Kocaman rekabetinde oynanan maçlar şöyle:

  Tarih  KulvarTerim'in takımı  Kocaman'ın takımı   Skor
  27 Eylül 2002  Süper LigGalatasaray  İstanbulspor  2-0
  15 Mart 2003  Süper LigGalatasaray  İstanbulspor  2-1
   6 Aralık 2003  Süper LigGalatasaray  İstanbulspor  1-3
   7 Aralık 2011  Süper LigGalatasaray  Fenerbahçe  3-1
  17 Mart 2012  Süper Lig Galatasaray  Fenerbahçe  2-2
  22 Nisan 2012  Süper Final Grubu Galatasaray  Fenerbahçe  1-2
  12 Mayıs 2012  Süper Final GrubuGalatasaray  Fenerbahçe  0-0
  12 Ağustos 2012   TFF Süper KupaGalatasaray  Fenerbahçe  3-2
  16 Aralık 2012  Süper LigGalatasaray  Fenerbahçe  2-1
  12 Mayıs 2013  Süper LigGalatasaray  Fenerbahçe  1-2
  17 Mart 2018  Süper LigGalatasaray  Fenerbahçe  0-0
  23 Kasım 2018  Süper LigGalatasaray  Konyaspor  1-1
  12 Mayıs 2019  Süper LigGalatasaray  Konyaspor  0-0
  18 Ağustos 2019  Süper LigGalatasaray  Konyaspor  1-1
  26 Ocak 2020  Süper LigGalatasaray  Konyaspor  3-0

 

Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

    Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Lens Fatih Karagümrük'te!
      Lens Fatih Karagümrük'te!
    2. Kayserispor'da 2 transfer birden!
      Kayserispor'da 2 transfer birden!
    3. Bu fotoğraf az önce çekildi! İrfan ve Kocaman...
      Bu fotoğraf az önce çekildi! İrfan ve Kocaman...
    4. F.Bahçe açıkladı! Sözleşmesi feshedildi...
      F.Bahçe açıkladı! Sözleşmesi feshedildi...
    5. Karşıyaka Token’da ikinci faz satışları başladı
      Karşıyaka Token’da ikinci faz satışları başladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

    Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

    Quincy Promes'in yeni takımı belli oldu!

    Quincy Promes'in yeni takımı belli oldu!

    Radamel Falcao, İstanbul'a dönüyor

    Radamel Falcao, İstanbul'a dönüyor

    Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor

    Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet