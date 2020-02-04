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HaberlerGalatasaray Haberleri Terim istemişti! 27 yaşında futbolu bırakıyor...
04.02.2020 - 13:40 |

Terim istemişti! 27 yaşında futbolu bırakıyor...

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde gündemine gelen Arsenal'in 27 yaşındaki savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, futbolu bırakma kararı aldı. Mustafi'nin sezon sonu yeşil sahalara veda edeceği iddia edildi.

Terim istemişti! 27 yaşında futbolu bırakıyor...

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde gündemine gelen Arsenal'in 27 yaşındaki savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, futbolu bırakma kararı aldı. Mustafi'nin sezon sonu yeşil sahalara veda edeceği iddia edildi.

Mustafi'nin bu kararı almasında Emery ve Arteta dönemlerinde forma şansı bulamamasının yanı sıra, Arsenal taraftarının acımasız eleştirileri olduğu vurgulandı. Mirror'da yer alan habere göre Alman oyuncu önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin basın açıklaması yaparak kesin kararını açıklayacak.

Shkodran Mustafi bu sezon Arsenal formasıyla 14 karşılaşmaya çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Terim istemişti 27 yaşında futbolu bırakıyor...

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