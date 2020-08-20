Terim 'kazanalım' dedi, Feghouli kalıyor!

Belhanda ve Babel'in aksine 1 değil 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta saha, oynamadan 7.7 milyon Euro kazanabilirdi. Bu durumun farkında olan teknik heyet yeni sezon hazırlıklarına ''Feghouli'yi kazanalım'' diyerek başladı.

Kaptanlık pazubenti takacak

Maaşını 3.3 milyon euro seviyesine çekmesi beklenen Feghouli'nin bu maddi fedakârlığı karşılıksız kalmayacak. Arda Turan'ın ilk 11'de olmadığı maçlarda yıldız oyuncu pazubenti takacak. Kaptanlık sorumluluğuyla Feghouli motive edilecek.

Fatih Terim'e Feghouli konusunda en büyük destek Arda Turan'dan geldi. Arda, İspanya'dan iyi bildiği ve ''Süper Lig'in en kaliteli oyuncusu'' dediği Feghouli ile idmanlarda özel olarak ilgilendi. Cezayirli oyuncu dayanıklılık testinde ilk 3'e girerek yeni sezona çok iyi hazırlandığını gösterdi.

Katar ve İtalya'dan kendisi ile ilgilenen kulüplere "Galatasaray'da kalacağım" mesajını ileten tecrübeli futbolcu, indirim beklentisinde olan sarı-kırmızılı yönetime de olumlu cevap verdi.