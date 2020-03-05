Terim, Sivas maçında Linnes ve Sekidika'yı gözden çıkardı!

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılıların teknik patronu tatlı bir sorun ile karşı karşıya kaldı. 21 kişilik kadroda 12 yabancı bulundurabilen Fatih Terim’in Sivas maçında Linnes ve Sekidika’yı gözden çıkaracağı ifade edildi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yabancılar konusunda tatlı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılılarda Lemina’nın iyileşmesi ve Belhanda’nın da cezasını tamamlamasıyla, 14 yabancının tamamı da oynayabilecek duruma geldi.

Ancak statü gereği 21 kişilik maç kadrosunda ancak 12 yabancı bulundurabileceği için diğer ikisinin de tribüne gitme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu nedenle “Hangi yabancılar tribüne çıkacak?” sorusu gündeme oturdu.

Bu konuda ilk tercihin Sekidika olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru’nun formu ayrıca Ömer, Adem, Belhanda ve Jimmy Durmaz gibi isimlerin de kanatta alternatif olması, teknik direktör Fatih Terim’in karar vermesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle Jesse Sekidika bundan sonraki süreçte diğer yabancılarda sorun olmadığı sürece maç kadrolarına zor girecek gibi görünüyor.

Zayıf halka Linnes

Galatasaray’da 14 yabancının sorunsuz olduğu ortamda Sekidika ile beraber diğer zayıf halka ise Martin Linnes görülüyor. Bunda Norveçli oyuncunun istenen düzeyde dönüş yapamaması ile beraber Saracchi ile Mariano’nun formunun da etkili olduğu belirtiliyor. Yine iki bek için Ömer ve Şener’in alternatif olarak görülmesi de, teknik kadronun kararında belirleyici olacak.