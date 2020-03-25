Terim'den Galatasaraylı futbolculara: Panik yapmayın, iyiyim

Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Terim, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.