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HaberlerGalatasaray Haberleri Terim'den Galatasaraylı futbolculara: Panik yapmayın, iyiyim
25.03.2020 - 08:05 | | Fanatik

Terim'den Galatasaraylı futbolculara: Panik yapmayın, iyiyim

Futbolcularına iletilmek üzere kısa bir açıklama yapan Fatih hoca, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum” dedi.

Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Terim, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

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Terimden Galatasaraylı futbolculara: Panik yapmayın, iyiyim

 

Terimden Galatasaraylı futbolculara: Panik yapmayın, iyiyim

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